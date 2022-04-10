الامارات | مصر: انتشال عاملين لقيا مصرعهما في بئر صرف صحي

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: انتشال عاملين لقيا مصرعهما في بئر صرف صحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت قوات الحماية المدنية في قنا، من انتشال جثتين لعاملين لقيا مصرعهما في بئر صرف صحي بقرية حجازة قبلي مركز قوص جنوب قنا في مصر.

ولقي عاملان مصرعهما، اليوم الأحد، بعد إصابتهما باختناق، أثناء أداء عملهما فى تطهير بئر صرف صحى بوسط مدينة قنا.

وتلقت شرطة قسم قنا إخطارا يفيد بسقوط عاملين داخل بئر صرف صحي أثناء أداء عملهما في تطهير بالوعة صرف صحي بمنطقة حوض عشرة.

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