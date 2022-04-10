الامارات | صور نادرة للسيدة فيروز في يوم عرسها سنة 1950

شكرا لقرائتكم خبر عن صور نادرة للسيدة فيروز في يوم عرسها سنة 1950 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتبر المطربة العربية، بل والعالمية، ​فيروز​، من أكثر الفنانين والمشاهير شهرة وتألقا، وقد تربعت على عرش محبيها في لبنان والعالم العربي ومحبي الأغنية الأصيلة في العالم.

ويهم الكثير من المحبين التعرف على حياة السيدة فيروز بتفاصيلها، خصوصا حياتها الشبابية.

وفي السياق نشرت بعض المواقع مجموعة صور للسيدة فيروز، قد تم توثيقها سابقا من يوم زفافها على الموسيقار الراحل عاصي الرحباني في العام 1950، وظهرت فيروز بالصور وهي ترتدي فستان زفافها الأبيض مع تغطية وجهها بالطرحة وممسكة بيد زوجها.

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