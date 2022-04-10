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الامارات | صياد يعثر على مخلوق غريب.. هل هذا تنين صغير !

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ترجمات - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن صياد يعثر على مخلوق غريب.. هل هذا تنين صغير ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثر الصياد الروسي رومان فيدورتسوف ، 39 عامًا ، على سمكة غريبة شبهتها صحف أجنبية بـ"تنين صغير".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن الصياد عثر على السمكة الغريبة في شمال روسيا أثناء رحلة صيد تجارية، موضحة أن الصياد اكتشف مجموعة أخرى من المخلوقات البحرية الغريبة والرائعة والتي أحدثت ضجة كبيرة على الإنترنت في أوقات سابقة.

واكتشف فيدورتسوف معظم المخلوقات في بحر النرويج وبارنتس في شمال روسيا، لكنه عثر أيضًا على بعض الأسماك الغريبة في أعماق المحيط الأطلسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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