الامارات | صياد يعثر على مخلوق غريب.. هل هذا تنين صغير !

شكرا لقرائتكم خبر عن صياد يعثر على مخلوق غريب.. هل هذا تنين صغير ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثر الصياد الروسي رومان فيدورتسوف ، 39 عامًا ، على سمكة غريبة شبهتها صحف أجنبية بـ"تنين صغير".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن الصياد عثر على السمكة الغريبة في شمال روسيا أثناء رحلة صيد تجارية، موضحة أن الصياد اكتشف مجموعة أخرى من المخلوقات البحرية الغريبة والرائعة والتي أحدثت ضجة كبيرة على الإنترنت في أوقات سابقة.

واكتشف فيدورتسوف معظم المخلوقات في بحر النرويج وبارنتس في شمال روسيا، لكنه عثر أيضًا على بعض الأسماك الغريبة في أعماق المحيط الأطلسي.

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