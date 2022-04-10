بعد انتشاره في الإسكندرية .. حيل للتخلص من النمل الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

بداية من فصل الربيع تبدأ الحشرات بالظهور، ومن بينها النمل الأبيض الذي انتشر في محافظة الاسكندرية، وتحديدََا منطقة سموحة، نظرََا لرطوبتها الزائدة في الأراضي الزراعية.

يستعرض " الخليج 365" في التقرير التالي، كيفية مكافحة النمل الأبيض، وذلك وفقََا لما ذكره موقع thisoldhouse، والتي تتمثل فيما يلي :

استخدام مبيد النمل الأبيض

النمل الأبيض غير قادر على اكتشاف مبيد النمل الأبيض، لذلك لا يحاولون تجنبه، كما أنهم عندما يأكلوا المبيدات، التي تعمل عن طريق الانتشار مثل الفيروس، عندما يتلامس أحد النمل الأبيض مع مبيد النمل الأبيض، فإنه سوف يحمله دون علمه، ويصيب النمل الأبيض الآخر ويقتل المستعمرة في النهاية.

استخدام المواد الكيميائية

إذا اكتشفت النمل الأبيض، وأردت التخلص منه على الفور ، فهذه التقنية تعتبر مناسبة، حيث تقوم برش رغوة مباشرة في الشقوق والفراغات، التي تجعل أماكن اختباء النمل الأبيض رائعة، حيث تعمل الرغوة من خلال التمدد، وأكثر ما يميزها أنها عديمة الرائحة، ثم تتبخر تاركة وراءها بقايا تسمم النمل الأبيض بمجرد لمسها، وعادة ما تستمر هذه الطريقة لمدة شهر أو أطول قليلاً.

نصائح وقائية لتجنب النمل الأبيض

تحقق من وجود تسرب

لا يمكن للنمل الأبيض، أن يعيش بدون رطوبة، لذا يجب أن تحافظ على منزلك جافًا لإبقائهم بعيدًا، خاصة السقف ومكيف الهواء.

تنظيف المزاريب والأنابيب

يحب النمل الأبيض الاختباء في الأماكن الدافئة والمظلمة والرطبة، لذا فأن تنظف المزاريب والأنابيب في كثير من الأحيان يمنع النمل الأبيض من الاستقرار فيها.

املأ الشقوق

قم بسد وإغلاق أي فتحات غير ضرورية في مكانك، التي تساعدها على الاختباء، وتأكد من إغلاق النوافذ والأبواب.

احترس من الخشب

ينجذب النمل الأبيض إلى السليلوز الموجود في الخشب، لذلك من الضروري عدم تكديس الحطب على منزلك أو ترك جذوع الأشجار في الفناء الخاص بك، واستخدم الخشب المقاوم للنمل الأبيض كلما أمكن ذلك.

البحث المنتظم

أفضل طريقة للوقاية هي عمليات التفتيش المنتظمة للنمل الأبيض من قبل شركة محترفة لمكافحة الآفات.

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