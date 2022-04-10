أعراض متحور كورونا XE الجديد.. لماذا يمكن الخلط بينها وبين نزلات البرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أوميكرون هو أحدث نوع من أنواع فيروس كورونا المنتشر في المملكة المتحدة، ولكن ما هي الأعراض؟ كيف يمكن الخلط بينه وبين نزلات البرد؟.

تم ربط 9 أعراض جسدية جديدة بالمتغيرات الحالية بالإضافة إلى أحدث سلالة Omicron XE - ولكن قد يكون من الصعب تحديدها أكثر مما تعتقد، تتشابه العديد من أعراض فيروس كورونا مع الأمراض الأخرى، ولكن ما هي الأعراض المرتبطة بنزلات البرد؟ كيف يمكنك التمييز بينهما؟.. هذا ما يكشفه موقع صحيفة إكسبريس البريطانية.

تم ربط فيروس كورونا بثلاثة أعراض رئيسية منذ ظهور الحالات الأولى، لكن القائمة تطورت مؤخرًا لتشمل تسع علامات أخرى.

تتضمن قائمة هيئة الخدمات الصحية البريطانية، الآن، ما مجموعه 12 عرضًا جسديًا، لكنها ليست كلها حصرية لهذا الفيروس البارز، في الواقع، الأعراض تشبه إلى حد بعيد أعراض الأمراض الأخرى، مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

ما هي أعراض Omicron XE؟

في حين أن الخدمة الصحية في المملكة المتحدة لم تقم بتحديث قائمة أعراض Covid المحتملة إلا مؤخرًا، فقد تم التعرف على العديد من العلامات المضافة حديثًا على نطاق واسع في أماكن أخرى لفترة من الوقت.

احتفظت منظمة الصحة العالمية (WHO) ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة بقائمة أعراض طويلة بنفس القدر لبعض الوقت، تشمل القائمة الرسمية لأعراض COVID-19 العامة الآن:

ارتفاع في درجة الحرارة أو رجفة (قشعريرة)

سعال جديد ومستمر

فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق

ضيق في التنفس

الشعور بالتعب أو الإرهاق

ألم جسد

صداع

التهاب الحلق

انسداد أو سيلان الأنف

فقدان الشهية

إسهال

الشعور بالمرض

كيف تشبه أعراض أوميكرون نزلات البرد؟

لم يُعتقد بعد أن Omicron XE (البديل من سلالة Omicron الأصلية) له أعراض حصرية، على الرغم من أنه من المعروف أن العديد من العلامات المبلغ عنها تشبه إلى حد كبير تلك المرتبطة بالبرد والإنفلونزا.

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لسلالة أوميكرون الأصلية سيلان الأنف والعطس والتهاب الحلق - خاصةً في السكان الذين تم تلقيحهم.

يمكن أن تظهر أعراض البرد تدريجيًا ويمكن أن تشمل:

انسداد أو سيلان الأنف

التهاب الحلق

الصداع

آلام العضلات

السعال

العطس

ارتفاع في درجة الحرارة

ضغط في أذنيك ووجهك

فقدان حاسة التذوق والشم

كلتا قائمتا الأعراض متطابقتان تقريبًا، على الرغم من أن الإسهال وفقدان الشهية من المرجح أن يكونا مرتبطين بـ كوفيد.

كيف تعرف الفرق بين أوميكرون ونزلات البرد

في حين أن تحديد مصدر الاختبار هو الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بفيروس Covid ، فهناك عدد من الطرق الممكنة الأخرى لتحديد مرضك.

يدعي نائب رئيس الجمعية الطبية الأسترالية كريس موي أن بعض الأعراض هي مؤشر أقوى على COVID-19 على عكس التهابات الجهاز التنفسي الأخرى.

قال: "الحمى الشديدة وضيق التنفس وآلام العضلات والإرهاق والغثيان والإسهال وفقدان حاسة التذوق والشم دون انسداد الأنف، كلها تتماشى مع COVID-19 أكثر من التهاب الحلق وسيلان الأنف أو السعال".

على الرغم من أن Omicron قد لا يبدو أكثر من مجرد نزلة برد، فإن تطبيق Zoe Covid لتتبع الأعراض يحذر من أنه لا يزال بإمكانه "دخول المستشفى وقتل الناس"، لذلك من المهم عدم الشعور بالرضا.

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