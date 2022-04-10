الامارات | مقتل رجل طعناً بسكين إثر مشادة وسط ميونخ

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل رجل طعناً بسكين إثر مشادة وسط ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الشرطة في مدينة ميونخ بجنوب ألمانيا مقتل رجل إثر طعنه بسكين بعد مشادة وسط المدينة.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية بمدينة ميونخ اليوم الأحد إنه لم يتم استيضاح هوية القتيل حتى الآن.

وبحسب التحقيقات الأولية ، حدثت مشادة في وقت مبكر صباح اليوم بميدان شتاخوس بألمانيا تم خلالها طعن الرجل. وتم نقله إثر ذلك إلى المستشفى لكنه فارق الحياة متأثراً بإصابته.

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