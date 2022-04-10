دراسة تكشف أسراراً خطيرة عن تناول الفياجرا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشفت دراسة كندية حديثة أن الرجال الذين يتناولون الفياغرا هم أكثر عرضة للإصابة بمشكلات تتعلق بالبصر، ويمكن أن تؤدي إلى العمى، وقد نشرت الدراسة البحثية مجلة JAMA Ophthalmology.

وقام باحثون كنديون بتحليل بيانات عينة كبيرة من الرجال شملت 213 ألف رجل يتناولون الفياغرا أو أدوية مشابهة. وبحوالي 64 عاما من العمر، لم يكن أي من الرجال يعاني من مشاكل في العين قبل أن يصبحوا مستخدمين منتظمين للدواء, وفق ما جاء في صحيفة "البيان".

وتابع الباحثون سجلات المشاركين من 2006 إلى 2020 لمعرفة أي منها استمر في تطوير أمراض العيون.

وفجر البحث مفاجأة خطيرة كشفت أن خطر إصابة المستخدمين المنتظمين لأربعة عقاقير شائعة، الفياغرا وسياليس وليفيترا وستندرا، بحالة خطيرة في العين ارتفع بنسبة 85%.

وأبرزت الدراسة البحثية أن حبوب الفياغرا والأدوية المشابهة مرتبطة بما يلي:

-انفصال الشبكية المصلي (حيث يعاني المرضى من عوامات في مجال رؤيتهم).

-انسداد الأوعية الدموية في الشبكية (يمكن أن تؤدي حالة العين هذه إلى انخفاض مفاجئ وغير مؤلم في الرؤية).

-الاعتلال العصبي البصري الإقفاري (لا يتدفق الدم بشكل صحيح إلى العصب البصري ما يؤدي إلى ضرر دائم حيث يفقد الشخص البصر فجأة بإحدى عينيه أو كلتيهما).

وحذر الباحث الرئيسي في الدراسة، الدكتور ماهيار إتمينان من جامعة كولومبيا البريطانية، من وجود "صلة قوية" بين مشاكل العين الثلاثة والأدوية.

ويخشى الخبراء أن تؤثر هذه العقاقير على تدفق الدم إلى العين، ما يؤدي إلى مشاكل في النظر.

وأضاف الدكتور إتمينان: "تعالج هذه الأدوية الضعف من خلال تحسين تدفق الدم، لكننا نعلم أنها يمكن أن تعيق تدفق الدم في أجزاء أخرى من الجسم. وعلى الرغم من أن دراستنا لم تثبت السبب والنتيجة، إلا أن هناك آلية يمكن من خلالها لهذه الأدوية أن تؤدي إلى هذه المشاكل. إن مجمل الأدلة يشير إلى علاقة قوية".

ووجد البحث الجديد أن أولئك الذين يتناولون الفياغرا لديهم زيادة 2.6 مرة في مخاطر الإصابة بانفصال الشبكية المصلي، وخطر مضاعف للإصابة بالاعتلال العصبي البصري الإقفاري، وزيادة بنسبة 44% في انسداد الأوعية الدموية في الشبكية.

وعلى الرغم من ندرة الحالات الثلاث، إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر.

وقال متحدث باسم وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA): "تعد السيلدينافيل، وتادالافيل، وفاردنافيل، وأفانافيل من الأدوية الهامة لإدارة الضعف، ومن المعروف أن استخدام هذه المنتجات يرتبط بخطر حدوث مشاكل بصرية.

وتؤكد الدراسة المنشورة في JAMA Ophthalmology المخاطر المعروفة لبعض المشاكل البصرية التي قد تحدث نادرا لدى المستخدمين المنتظمين لهذه الأدوية".