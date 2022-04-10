توقعات الأبراج وحظك اليوم 10- 4: أموال في الطريق إليك.. وتحذير

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope".
الحمل
عاطفيا: ناقش ما يحيرك مع شريكك.
مهنيا: دقتك في العمل سوف تجني ثمارها قريبا
ماديا: ربما تواجه مشكلات تتعلق بأمور المنزل مثل أعمال السباكة
الثور
عاطفيا: عشاء رومانسي وورود قد تكون الحل لمشكلتك اليوم مع الشريك.
مهنيا: لديك خطط مؤجلة، حان الوقت لإنجازها.
ماديا: ادرس قراراتك المالية جيدا.
الجوزاء
عاطفيا: يحاول بعض الأشخاص إيقاعك بمشاكل مع شريكك.
مهنيا: ركز فيما تعمل ولا تشتت انتباهك.
ماديا: تحاوطك المسئوليات التي تتطلب الكثير من المال.
السرطان
عاطفيا: أنت بحاجة للإحساس بالأمان مع شريكك.
مهنيا: عقبات في العمل تفسد عليك يومك.
ماديا: إنفراجه مالية قريبا، لا تقلق
الأسد:
عاطفيا: بإمكانك تخطي العقبات بالتفاؤل والثقة.
مهنيا: يمكنك طلب المساعدة من زملائك.
ماديا: عليك الحذر، مصروفاتك أزيد مما تدخر.
العذراء:
عاطفيا: شاهد فيلما تحبه او اقرأ كتابا شيقا أو اخرج مع من تحب.
مهنيا: يكون لك الحرية في التصرف ببعض الأمور المتعلقة بالعمل ولكن احذر أن تضر الآخرين.
ماديا: برجك في انتظار مكافأة وتقدير.
الميزان:
عاطفيا: التفاؤل عنوانك اليوم، فحاول أن تستمتع.
مهنيا: استغل طاقتك لإنجاز مهامك المتعددة.
ماديا: وعكة صحية تستدعي الكثير من الأموال.
العقرب:
عاطفيا: تلتقي بأشخاص تفتقدهم منذ فترة.
مهنيا: تمتلك مخزون لأفكار للعمل، اسعى لتنفيذها.
ماديا: مكافأة مالية في انتظارك.
القوس
عاطفيا: تمتلك طاقة حب كبيرة اليوم.
مهنيا: أنت بحاجة لقسط من الراحة والابتعاد عن ضغوط العمل.
ماديا: ادرس القرار جيدا قبل اتخاذ قرار حاسم يخص حياتك المادية.
الجدي
عاطفيا: شريك حياتك ينتظر منك مفاجآتك السعيدة.
مهنيا: بمجر أن تستيقظ اخرج إلى الهواء الطلق ومارس رياضة المشي أو الركض.
ماديا: انفق لأجل سعادتك ولا تبخل على نفسك.
الدلو:
عاطفيا: نصيحتك قد تكون منقذة لصديق يحتاجها.
مهنيا: ما تطمح إليه ليس صعبا ولكن عليك التحلي بالإرادة القوية.
ماديا: تتحسن أمور المادية يوما بعد يوم، كن حذرا فيما سيأتي بعد.
الحوت:
عاطفيا: الحظ يعاندك واليوم ليس يومك.
مهنيا: أنت بحاجة للراحة من ضغوط العمل.
ماديا: إنفراجه مالية في الطريق إليك.
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