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توقعات الأبراج وحظك اليوم 10- 4: أموال في الطريق إليك.. وتحذير

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محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope".


الحمل

عاطفيا: ناقش ما يحيرك مع شريكك.
مهنيا: دقتك في العمل سوف تجني ثمارها قريبا
ماديا: ربما تواجه مشكلات تتعلق بأمور المنزل مثل أعمال السباكة

الثور

عاطفيا: عشاء رومانسي وورود قد تكون الحل لمشكلتك اليوم مع الشريك.
مهنيا: لديك خطط مؤجلة، حان الوقت لإنجازها.
ماديا: ادرس قراراتك المالية جيدا.

الجوزاء

عاطفيا: يحاول بعض الأشخاص إيقاعك بمشاكل مع شريكك.
مهنيا: ركز فيما تعمل ولا تشتت انتباهك.
ماديا: تحاوطك المسئوليات التي تتطلب الكثير من المال.

السرطان

عاطفيا: أنت بحاجة للإحساس بالأمان مع شريكك.
مهنيا: عقبات في العمل تفسد عليك يومك.
ماديا: إنفراجه مالية قريبا، لا تقلق

الأسد:

عاطفيا: بإمكانك تخطي العقبات بالتفاؤل والثقة.
مهنيا: يمكنك طلب المساعدة من زملائك.
ماديا: عليك الحذر، مصروفاتك أزيد مما تدخر.

العذراء:

عاطفيا: شاهد فيلما تحبه او اقرأ كتابا شيقا أو اخرج مع من تحب.
مهنيا: يكون لك الحرية في التصرف ببعض الأمور المتعلقة بالعمل ولكن احذر أن تضر الآخرين.
ماديا: برجك في انتظار مكافأة وتقدير.

الميزان:

عاطفيا: التفاؤل عنوانك اليوم، فحاول أن تستمتع.
مهنيا: استغل طاقتك لإنجاز مهامك المتعددة.
ماديا: وعكة صحية تستدعي الكثير من الأموال.

العقرب:

عاطفيا: تلتقي بأشخاص تفتقدهم منذ فترة.
مهنيا: تمتلك مخزون لأفكار للعمل، اسعى لتنفيذها.
ماديا: مكافأة مالية في انتظارك.

القوس

عاطفيا: تمتلك طاقة حب كبيرة اليوم.

مهنيا: أنت بحاجة لقسط من الراحة والابتعاد عن ضغوط العمل.
ماديا: ادرس القرار جيدا قبل اتخاذ قرار حاسم يخص حياتك المادية.

الجدي

عاطفيا: شريك حياتك ينتظر منك مفاجآتك السعيدة.
مهنيا: بمجر أن تستيقظ اخرج إلى الهواء الطلق ومارس المشي أو الركض.
ماديا: انفق لأجل سعادتك ولا تبخل على نفسك.

الدلو:

عاطفيا: نصيحتك قد تكون منقذة لصديق يحتاجها.
مهنيا: ما تطمح إليه ليس صعبا ولكن عليك التحلي بالإرادة القوية.
ماديا: تتحسن أمور المادية يوما بعد يوم، كن حذرا فيما سيأتي بعد.

الحوت:

عاطفيا: الحظ يعاندك واليوم ليس يومك.
مهنيا: أنت بحاجة للراحة من ضغوط العمل.
ماديا: إنفراجه مالية في الطريق إليك.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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