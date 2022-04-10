توقعات الأبراج وحظك اليوم 10- 4: أموال في الطريق إليك.. وتحذير



محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope".



الحمل

عاطفيا: ناقش ما يحيرك مع شريكك.

مهنيا: دقتك في العمل سوف تجني ثمارها قريبا

ماديا: ربما تواجه مشكلات تتعلق بأمور المنزل مثل أعمال السباكة

الثور

عاطفيا: عشاء رومانسي وورود قد تكون الحل لمشكلتك اليوم مع الشريك.

مهنيا: لديك خطط مؤجلة، حان الوقت لإنجازها.

ماديا: ادرس قراراتك المالية جيدا.

الجوزاء

عاطفيا: يحاول بعض الأشخاص إيقاعك بمشاكل مع شريكك.

مهنيا: ركز فيما تعمل ولا تشتت انتباهك.

ماديا: تحاوطك المسئوليات التي تتطلب الكثير من المال.

السرطان

عاطفيا: أنت بحاجة للإحساس بالأمان مع شريكك.

مهنيا: عقبات في العمل تفسد عليك يومك.

ماديا: إنفراجه مالية قريبا، لا تقلق

الأسد:

عاطفيا: بإمكانك تخطي العقبات بالتفاؤل والثقة.

مهنيا: يمكنك طلب المساعدة من زملائك.

ماديا: عليك الحذر، مصروفاتك أزيد مما تدخر.

العذراء:

عاطفيا: شاهد فيلما تحبه او اقرأ كتابا شيقا أو اخرج مع من تحب.

مهنيا: يكون لك الحرية في التصرف ببعض الأمور المتعلقة بالعمل ولكن احذر أن تضر الآخرين.

ماديا: برجك في انتظار مكافأة وتقدير.

الميزان:

عاطفيا: التفاؤل عنوانك اليوم، فحاول أن تستمتع.

مهنيا: استغل طاقتك لإنجاز مهامك المتعددة.

ماديا: وعكة صحية تستدعي الكثير من الأموال.

العقرب:

عاطفيا: تلتقي بأشخاص تفتقدهم منذ فترة.

مهنيا: تمتلك مخزون لأفكار للعمل، اسعى لتنفيذها.

ماديا: مكافأة مالية في انتظارك.

القوس

عاطفيا: تمتلك طاقة حب كبيرة اليوم.

مهنيا: أنت بحاجة لقسط من الراحة والابتعاد عن ضغوط العمل.

ماديا: ادرس القرار جيدا قبل اتخاذ قرار حاسم يخص حياتك المادية.

الجدي

عاطفيا: شريك حياتك ينتظر منك مفاجآتك السعيدة.

مهنيا: بمجر أن تستيقظ اخرج إلى الهواء الطلق ومارس رياضة المشي أو الركض.

ماديا: انفق لأجل سعادتك ولا تبخل على نفسك.

الدلو:

عاطفيا: نصيحتك قد تكون منقذة لصديق يحتاجها.

مهنيا: ما تطمح إليه ليس صعبا ولكن عليك التحلي بالإرادة القوية.

ماديا: تتحسن أمور المادية يوما بعد يوم، كن حذرا فيما سيأتي بعد.

الحوت:

عاطفيا: الحظ يعاندك واليوم ليس يومك.

مهنيا: أنت بحاجة للراحة من ضغوط العمل.

ماديا: إنفراجه مالية في الطريق إليك.

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