الامارات | شاهد.. مسلحون بأقنعة «الجوكر» يسرقون متجرًا بالبرازيل على طريقة الأفلام

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مسلحون بأقنعة «الجوكر» يسرقون متجرًا بالبرازيل على طريقة الأفلام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر مقطع فيديو لعملية سرقة احترافية مواقع التواصل الاجتماعي في البرازيل، وذلك بعد تمكنت عصابة مدججة بالسلاح من اقتحام متجر وسرقة صناديق المال من ماكينة صراف آلي أثناء إعادة تعبئته بالنقود على طريقة الأفلام.

وأظهرت كاميرات المراقبة، ارتداء أفراد العصابة الثلاثة لمجموعة متنوعة من الأقنعة، حتى يفلتوا من العقاب، كان من بينها أقنعة مسلسل الجريمة الشهير «لاكاسا دي بابيل»، وقناع «الجوكر» المعروف، واقتحموا بالرشاشات المتجر، وذلك تحت وابل كثيف من الأعيرة النارية.

ووفقًا للمعلومات التي أفادت بها قوات الشرطة في البرازيل، فأن أفراد العصابة استقلوا سيارة سوداء، وقفت أمام المتجر، والذي يقع في حي Mineirão في مدينة سوروكابا، جنوب البرازيل.

ودخل المسلحون الثلاثة وتمكنوا من السيطرة على حارس الأمن، فيما هربت الموظفات من «الكاشير»، وأخرج أحدهم بسرعة في دقائق صناديق المال من ماكينة الصراف الآلي، قبل الهروب بها إلى السيارة والفرار من المكان.

وأفاد صاحب المتجر، أن سيارة مصفحة تابعة لإحدى البنوك كانت تقوم بتعبئة ماكينة الصراف الآلي في المتجر، عندما وصل الرجال الملثمون وبدأوا في إطلاق النار من أسلحتهم، فأصابوا حارسًا وزبونًا، وأمسكوا بعدة أدراج مليئة بالمال قبل أن يهربوا.

وعلى الرغم من ارتداء أفراد العصابة لأقنعة إخفاء الوجه، فإن قوات الشرطة البرازيلية، حددت عددًا من المشتبه بهم في الضلوع بارتكاب جريمة السطو المسلح على المتجر.



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