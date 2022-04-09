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الامارات | معركة بين قطيعين من القرود واقتحام أحد المنازل في السعودية ! .. فيديو

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن معركة بين قطيعين من القرود واقتحام أحد المنازل في ! .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق معركة حامية بين قطيعين من القرود في قرية عرمرم في محافظة رجال المع بالسعودية.
ويظهر مقطع الفيديو اقتحام إحدى المجموعات لمنزل والصعود أعلاه في محاولة من هذه المجموعة لحسم المعركة لقبيلتها، وسط حالة من الهلع والاستنفار بين المجموعتين.
كما يبين مطاردات مستمرة بين القطيعين في محاولة من بعض القرود لفرض سيطرتها، فيما قال سكان قريبون أن المعركة مندلعة منذ بداية شهر رمضان.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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