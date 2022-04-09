3 أسباب تكشف.. لماذا من الصعب على مرضى السكري إنقاص الوزن ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

واحدة من أولى النصائح التي يتم تقديمها للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري هي إنقاص الوزن، يمكن أن يساعد مؤشر كتلة الجسم الصحي والوزن الصحي بشكل كبير في السيطرة على مرض السكري.

ومع ذلك، فإن فقدان الوزن يكون أكثر صعوبة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، ولكن لماذا؟.. إليكم ثلاثة أسباب تكشف ذلك وفقا لماء جاء في موقع timesofindia.

مقاومة الأنسولين

يمكن أن تؤدي الوجبة الغنية بالكربوهيدرات إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، يفرز البنكرياس الأنسولين للمساعدة في إخراج الجلوكوز من الدم إلى الخلايا حيث يمكن استخدامه لإنتاج الطاقة.

ومع ذلك، في الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2، لا يعمل ذلك الأمر بشكل جيد، يصبح جسمهم مقاوماً لعمل الأنسولين، وبالتالي فإن الأنسولين ليس فعالاً في إخراج الجلوكوز من الدم، لذلك، يعاني المرء من ارتفاع نسبة السكر في الدم في دمه بعد تناول الكربوهيدرات.

لتقليل ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم، ينتج الجسم المزيد من الأنسولين، للأنسولين وظيفة أخرى، وهي تخزين الدهون ومنع إفرازها، وبالتالي، يصعب على مرضى السكر فقدان الوزن.

الشعور بالجوع طوال الوقت

يتم إعطاء الأشخاص المصابين بداء السكري نصائح متنوعة متعلقة بالنظام الغذائي مثل التحكم في سعراتهم الحرارية وتقليل تناول الكربوهيدرات وتناول وجبات صغيرة، أحيانًا يؤدي اتباع هذه النصيحة إلى الشعور بالجوع مما يؤدي إلى الرغبة الشديدة.

تؤدي الوجبات الغنية بالكربوهيدرات إلى ارتفاع في نسبة السكر في الدم يتبعه انخفاض، مما يؤدي إلى تباين في تحفيز الجوع المتكرر، فالشخص الجائع يأكل أكثر مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

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دواء السكري

يساعد الأنسولين على تخزين الدهون، وبالتالي فإن تناول الأنسولين لعلاج مرض السكري يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن.

تعمل بعض أدوية السكري والأدوية عن طريق تحفيز البنكرياس على إنتاج المزيد من الأنسولين، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن أيضًا.

أفضل طريقة لخفض مستويات السكر في الدم هي تقليل استهلاك الكربوهيدرات، يمكنك الاستعانة بأخصائي تغذية للحصول على خطة وجبات مخصصة.

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