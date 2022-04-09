الامارات | إفتاء الأردن: الطهارة ليست شرطا للصيام

شكرا لقرائتكم خبر عن إفتاء الأردن: الطهارة ليست شرطا للصيام والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت دائرة الإفتاء العام في الأردن إن الطهارة ليست شرطا في الصيام.

وفي إمساكيتها لليوم السابع من رمضان، أوضحت الإفتاء “فمن طهرت قبل الفجر، وقد نوت الصيام، فصيامها صحيح، ولو لم تغتسل قبل الفجر”.

وأضافت أنه روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم، رواه البخاري.

ونوهت الإفتاء بأن الاغتسال شرط لصحة الصلاة، لذا يجب الاغتسال لأداء الصلوات في وقتها.

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