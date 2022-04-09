لقصيري القامة.. كيف تبدين طويلة دون ارتداء كعب عالي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

قصر القامة مشكلة ربما يعاني منها بعض النساء عند اختيارهن للملابس، فحتى تبدين أكثر طولًا مما أنت عليه دون ارتداء كعب عالي، إليك بعض النصائح، وفقًا لما ذكره موقع "fashion hacks"

1- اذهبي للبناطيل المخططة العمودية:

أصبحت البناطيل المخططة العمودية ضجة كبيرة في هذه الأيام، ويستخدمها المزيد من النساء لجميع أنواع أهداف الموضة، ويكمن جمال هذه البناطيل في أنها متعددة الاستخدامات ويمكن ارتداؤها مع مجموعة متنوعة من البلوزات.

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في إضافة المزيد من الطول، فلن تخطئ أبدًا في ارتدائها، حيث تخلق هذه الخطوط الرأسية وهمًا بالطول الإضافي، ما سيجعلك تبدو أطول مما أنت عليه بالفعل.

يجب ألا تستخدمين السراويل ذات الخطوط العرضية لأنها ستفعل العكس تمامًا مما يخلق الوهم بأن لديك المزيد من العرض ويقلل بعض الارتفاع.

2- اختاري الملابس أحادية اللون:

الملابس أحادية اللون هي ببساطة ملابس ذات لون واحد، عندما ترتدي لباسًا من نفس اللون من الرأس إلى أسفل القدمين، سيخلق ذلك وهمًا بأنك أطول مما أنت عليه بالفعل، بالإضافة إلى ذلك، ستجعلك تبدو أكثر رشاقة، يجعل من الصعب على الأشخاص تمييز الحدود بين الجزء العلوي والسفلي من الجسم، لذلك ستبدو تلقائيًا أطول.

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3- تجنب الملابس الفضفاضة:

الملابس الفضفاضة نحبها في بعض الأحيان، وقد يكون تجنبها مشكلة لكثير من الناس، ومع ذلك، إذا كنتي ترغبين في خلق وهم الطول دون الاضطرار إلى ارتداء الكعب، فلديك كل الأسباب للتخلص من الملابس الفضفاضة، على الرغم من أن هذه الملابس قد تكون مريحة للغاية، إلا أنها ستخلق انطباعًا بأنك أقصر وأوسع.

4- ضعي في اعتبارك ما ترتديه في قدميك:

قد يؤثر نوع الأحذية التي تختارها لفستانك أيضًا على مظهر طولك، القاعدة الأساسية هي أنه إذا كنت سترتدي فستانًا قصيرًا، فيجب أن يكون أفضل خيار للأحذية هو تلك ذات النعال المسطحة والصنادل ذات الأربطة، بالنسبة إلى اختيار الفستان هذا، يمكنك دائمًا اختيار الأحذية التي تصل إلى منطقة الركبة للمساعدة في خلق وهم بأنك أطول مما أنت عليه بالفعل.

5- اختاري دائمًا الشنط الصغيرة في الحجم:

اختيارك للحقيبة قد يجعلك تبدو أطول أو أقصر، إذا كنتِ تحاولين تجنب الأحذية ذات الكعب العالي مع بعض الطول، فعليك أن تكوني حذرة للغاية بشأن أنواع الحقائب التي تختارينها، لخلق مثل هذه الأوهام، يجب عليك دائمًا اختيار الحقائب الصغيرة والمتوسطة الحجم بدلاً من اختيار الضخمة، السبب وراء ذلك هو ببساطة أن الحقائب الكبيرة لن تفعل شيئًا سوى إضافة المزيد من العرض إلى مظهرك العام، وكالعادة، سيجعلك هذا تبدو أقصر، لذلك، اختاري الصغيرة، ويفضل أن تكون ذات أحزمة أطول نسبيًا تتناسب تقريبًا مع طولك.

6- دعي شعرك يضيف المزيد من الطول:

يمكنك أيضًا استخدام شعرك بطريقة لطيفة لإعطاء وهم بمزيد من الطول، أسهل وأبسط طريقة للقيام بذلك هي إمساك شعرك وعمل عقدة في الجزء العلوي من رأسك، يكمن جمال هذا في أنه بالإضافة إلى إضافة سم أو اثنتين إلى طولك، فإنه يمنحك أيضًا استراحة من تسريحة شعرك المعتادة.

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