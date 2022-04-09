٥ نصائح لمنع تشكل العفن في غسالاتك والحفاظ على ملابسك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

بمرور الوقت، يمكن أن تنحصر الرطوبة داخل الغسالة في أماكن يصعب الوصول إليها ويمكن أن تصبح بسهولة مكانًا رائعًا لنمو العفن، وتعتبر الأختام والحشيات والموزعات مجرد مناطق قليلة من المحتمل ألا تتحقق منها عند تنظيف جهازك، ولكن هذه المناطق نفسها هي بعض من أسوأ الأماكن لنموه لأنها غالبًا لا تجف بشكل صحيح بعد دورة الغسيل، وذلك بسبب الغسيل المتسخ الذي يوضع في الغرفة.

حتى لو لم تتمكن من رؤيته، يمكن أن يلتصق العفن بسهولة بملابسك، مما يسبب مشاكل في الجهاز التنفسي مثل العطس والسعال، حتى أنه يمكن أن يتسبب في إصابة جسمك بالحمى، واﻷشخاص الأكثر عرضة للإصابة، هم الأطفال أو كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي موجودة مسبقًا، فقد تكون العواقب أكثر خطورة، وللحفاظ على رئتيك ونظافة ملابسك، جرب هذه الإصلاحات الخمسة للعفن في الغسالة وسنعرضها لكم وفي هذا التقرير وفقاً لما وردت في موقع "everydayhealth".

1-نظف غسالاتك بانتظام وجفف الغسالة في الهواء:

قد تكون هذه الطريقة قد جربتها بالفعل، المفتاح هو تنظيف كل تلك المناطق المخفية التي قد لا تفكر في تنظيفها عادةً، وقم بإزالة الصابون والمبيض وموزعات المنعم حتى تتمكن من تنظيفها بشكل فردي، وحتى تتمكن من بعمل المناطق التي تناسبها، وخاصة الجزء الداخلي من الحلة باستخدام قطعة قماش أو فرشاة ورذاذ تنظيف مضاد للميكروبات، مع إيلاء اهتمام وثيق للحشية المطاطية في غسالات التحميل الأمامي وشفة الباب في التحميل العلوي.

2-احترس من مناطق المشاكل الخاصة بالآلة:

تتعرض غسالات التحميل الأمامي للكثير من الضغط السيئ لمشاكل العفن التي تحدث باستمرار في الجزء الداخلي من الختم المطاطي على بابها، لكن غسالات التحميل العلوي(الفوق اوتوماتيك) لها مشكلاتها الخاصة، غالبًا ما يكون للباب الموجود في نموذج التحميل العلوي شفة معدنية غالبًا ما يتم تجاهلها أثناء التنظيف، الشفة الموجودة على الجانب السفلي من الحوض هي أيضًا منطقة يتم إغفالها عند تنظيف الغسالة.

ومع ذلك، فإن غسالات التحميل الأمامي تستحق بعض الانتقادات التي تلقوها، تعمل الحشية الموجودة في ماكينات التحميل الأمامي على إحكام تسرب المياه أثناء دورة الغسيل، ولكن ما لم يتم غسلها وتجفيفها بشكل صحيح، فإنها تحافظ على تلك الرطوبة لفترة أطول بكثير من أي منطقة أخرى على الماكينة، يخلق هذا التصميم مكانًا مثاليًا لنمو العفن، لذا فإن تجفيف الهواء تمامًا أمر بالغ الأهمية.

فرصة للشراء: تخفيضات تصل لـ 70%.. أكواد خصم على خزين رمضان والأطعمة والأجهزة الكهربائية والملابس (اطلب وتصلك لباب البيت)

3-إزالة الروائح غير المرغوب فيها:

إذا كان العفن يمثل مشكلة في الماضي، أو كان جهازك يحتوي على رواسب متراكمة من الشعر والصابون والأوساخ، فقد تبدأ رائحته كريهة، ولإزالة هذه الروائح وتعقيم جهازك، ابدأ بتنظيفه بعناية بحيث تتم إزالة أي مخلفات متبقية في تلك الشقوق التي يصعب الوصول إليها قبل تعقيم الجهاز، هذه خطوة مهمة، حيث سيستمر في نشر الروائح الكريهه إذا لم تتم إزالة المصدر مسبقًا.

بعد ذلك، يجب ضبط الغسالة على أعلى إعداد لدرجة الحرارة وإضافة مادة التبييض مباشرة إلى الحلة، أربعة أكواب للغسالة ذات التحميل الأمامي أو كوبين لذات التحميل العلوي، ابدأ الدورة واترك الحوض يملأ، مما يسمح للمحرض بخلط التبييض في الماء.

وفي هذه المرحلة، أوقف الدورة واترك محلول التبييض في الغسالة لمدة نصف ساعة قبل مواصلة الدورة، بعد انتهائها، شغلي الغسالة خلال دورة شطف لإزالة كل آثار التبييض، ثم كرر هذه الخطوات باستخدام أربعة أكواب من الخل الأبيض العادي بدلاً من المبيض، يجب أن يزيل هذا كل الروائح غير المرغوب فيها ويقتل أي بكتيريا أو عفن مخفي.

4-استخدم مادة مضافة للغسيل مصممة لإزالة العفن:

عندما تقوم بتحضير حمولتك التالية من الغسيل، لن يستغرق الأمر أي وقت تقريبًا على الإطلاق لإضافة كمية صغيرة من مضافات الغسيل مع ملابسك، إلا أن هذه الخطوة البسيطة يمكن أن تنقذ رئتيك من استنشاق جراثيم العفن الضارة،حاول أن تستخدم مكونات مضادة للميكروبات، مثل زيت شجرة الشاي، للتخلص من جراثيم العفن في الغسالة وعلى ملابسك حتى يخرج الغسيل خاليًا منه ورائحته أفضل، على الرغم من أن هذا الإصلاح لن يتخلص من المتزايد في الغسالة، إلا أنه سيحد من كميته.

5-قم بالترقية إلى جهاز جديد مزود بخصائص الدفاع الميكروبي:

إذا كان لديك آلة يبدو أنها تنمو العفن بغض النظر عما تفعله لتنظيفه والحفاظ عليه جافًا، فقد ترغب في التفكير في الاستثمار في غسالة جديدة تأتي مع ميزات الدفاع الميكروبي المدمجة أثناء عملية التصنيع، تنتج هذه العملية سطحًا داخل الجهاز يخترق جدار الخلية لأي كائن حي دقيق يتلامس معه، مما يمنع الكائنات الحية الدقيقة من العمل أو التكاثر.

لمتابعه كل ما يخص علاقات الرجل والمرأة والمنوعات.. اضغط هنا