كورونا اليوم: انطلاق تداول اللقاح الأنفي.. وحقيقة وجود متحور "إكس إي" في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

انطلاق التداول المدني للقاح الأنفي ضد فيروس كورونا

بدأ التداول المدني للقاح أنفي ضد فيروس كورونا وضعه مركز "جاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية والوبائيات، أعلن ذلك رئيس المركز، ألكسندر غينسبورغ الذي قال في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية إن اللقاح عبارة عن "سبوتنيك – V " نفسه الذي يُحقن عن طريق الأنف.

وأضاف أن اللقاح الجديد سجلته وزارة الصحة الروسية في 1 أبريل الجاري، ويتكوّن اللقاح، حسب غينسبورغ، من مكوّنيْن ويتم حقنه في الأنف باستخدام فوهة رش خاصة. والفاصل الزمني بين جرعتي اللقاح الأنفي 3 أسابيع، شأنه شأن Sputnik V الكلاسيكي، وفقا لروسيا اليوم.

حقيقة وجود متحور "إكس إي" في مصر

أكدت وزارة الصحة عدم وجود مخاوف حقيقية مرتبطة بمتحور "إكس إي"، الذي ظهر أخيرا.

وحسب بيان لوزارة الصحة، نشرته عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال المتحدث باسمها الدكتور حسام عبد الغفار، إن "التحليل الأولي لمتحور "إكس إي" يظهر أنه أكثر قابلية للانتقال بنسبة 10% مقارنة بـ "بي إيه 2" وليس 10 أضعاف قابلية الانتشار".

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وقال عبد الغفار إن خبراء الصحة العامة يؤكدون أن هذا النوع من المتحورات شائع للغاية، وغالبا ما تظهر وتختفي من تلقاء نفسها، وشدد على أنه حتى الآن، لا توجد مخاوف حقيقية تتصل بالصحة العامة مرتبطة بهذا التحور.

مفاجأة بشأن أخذ اللقاح في نهار رمضان

حكم أخذ لقاح كورونا في رمضان، عن هذه المسألة ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه: “هل لو أخذت لقاح كورونا أثناء الصيام يفسد صومي أم لا؟”.

وأجاب الشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بأن الحقن العلاجية أو الوقائية ومنها لقاح كورونا لا تفسد الصوم لأنها تدخل الجسم غير طريق المسام ولا تدخل الجسم من منفذ طبيعي.