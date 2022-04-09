خفقان القلب: 6 أسباب تجعلك تشعر بأن قلبك ينبض بقوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نبضات قلبنا إيقاعية ومتزامنة بشكل جيد، كل واحدة متباعدة بشكل متساوٍ وعالية وواسعة بشكل موحد، لذلك، عندما يرن القلب فجأة أو يرفرف، من الصعب تجاهل التغييرات.

قد يكون تجاهل النبض، المعروف أيضًا باسم خفقان القلب، مخيفًا، لكنه ليس خطيرًا ونادرًا ما يحتاج إلى علاج، غالبًا ما يحدث ذلك بسبب نمط الحياة غير الصحي ويحتاج إلى تعديل فيه.

يمكن أن تساعدك معرفة سبب خفقان القلب في طلب المساعدة الطبية عند الضرورة، فيما يلي 6 أسباب تجعلك تشعر بأن قلبك ينبض بقوة، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.

التوتر والقلق

التوتر والقلق جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية، يتعين على معظم الناس التعامل معهم بانتظام في العمل أو المنزل، تصبح مشكلة عندما تفشل في إدارتها، قد تبدأ الظروف غير المُدارة في التأثير على حياتك اليومية، إنها تفسح المجال لقضايا الصحة البدنية والعقلية الخطيرة، يعد خفقان القلب أحد الأعراض المبكرة للتوتر والقلق غير المتحكم فيهما، عندما تشعر بالتوتر الشديد أو تشعر بالقلق، قد يبدأ قلبك بالتسارع، يمكن أن تؤدي الحالة أيضًا إلى نوبة هلع.

التمارين

بعد التمرين، ينبض القلب بشكل عام بشكل أسرع، ونبدأ في التنفس بسرعة أكبر، يساعد القلب على ضخ المزيد من الدم لتقوية عضلاتك خلال التمرين، في حالات نادرة، قد تشعر أيضًا أنك قد تخطيت ضربات قلبك بعد ممارسة تمارين رياضية مكثفة، يحدث ذلك عندما لا تمارس الرياضة منذ فترة، خفقان القلب بعد التمرين طبيعي تمامًا ولا داعي للقلق.

الهرمونات

قد تشعر النساء أيضًا أن قلوبهن تتخطى النبض أثناء الدورة الشهرية، وهو ناتج عن تغيير في مستوى الهرمونات، يتم ملاحظة نفس الشيء أثناء الحمل وانقطاع الطمث، قد يؤدي تنظيم الهرمونات خلال الفترة ودورة الإنجاب الطبيعية إلى زيادة معدل ضربات القلب مؤقتًا ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى خفقان القلب.

انسحاب النيكوتين

يعد الإقلاع عن التدخين من أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها من أجل صحتك، لكن انسحاب النيكوتين يؤدي إلى مجموعة من الأعراض التي يصعب إدارتها، بصرف النظر عن الصداع والأرق والقلق، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى نبضات القلب.

لا داعي للقلق من هذه الحالة وتختفي من تلقاء نفسها في غضون 3 إلى 4 أسابيع من الإقلاع عن النيكوتين، يعد ارتفاع ضغط الدم وسرعة ضربات القلب من العلامات الأخرى لانسحاب النيكوتين، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكافيين والكحول إلى تسارع ضربات القلب.

الأدوية

يمكن أن يكون الخفقان أيضًا أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية التي تتناولها بانتظام، المضادات الحيوية والأدوية المضادة للفطريات وأجهزة استنشاق الربو وأدوية السعال والبرد وغيرها يمكن أن تجعل قلبك ينبض بشكل أسرع بل ويجعله يرتجف، إذا كنت تتناول أيًا من هذه الأدوية، فاسأل طبيبك عن الآثار الجانبية وكيفية إدارتها، لكن لا تفوت الأدوية.

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الحمى

يمكن أن يكون ارتفاع درجة حرارة الجسم الأساسية سببًا آخر لرفرفة قلبك، عندما تعاني من الحمى بسبب عدوى أو مرض، فإن جسمك يستخدم الطاقة بوتيرة أسرع، هذا يؤدي في النهاية إلى الخفقان، عندما تزيد درجة حرارة جسمك عن 38 درجة مئوية، قد تشعر برفرفة قلبك.

متى تزور الطبيب؟

يحدث خفقان القلب في الغالب بسبب عادات نمط الحياة العامة وليست خطيرة دائمًا، لا داعي للقلق إذا استمرت بضع ثوان فقط وحدثت من حين لآخر، إنها مشكلة عندما تكون مصحوبة بأعراض مثل:

ألم أو ضغط في الصدر

ضيق في التنفس

دوخة

إغماء

إذا واجهت أيًا من العلامات، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.

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