10 وصفات طبيعيّة أثبتت قدرتها على تمليس الشعر بسهولة

محمد اسماعيل - القاهرة - يعمل خليط الموز والبابايا على إثقال الشعر مما يحدّ من تجعيداته، وهو يساهم في تمليس الشعر وتعزيز نعومته ولمعانه.

الحصول على شعر مالس وناعم لا يرتبط فقط بتطبيق تقنيات التمليس الكيمياوية في صالون تصفيف الشعر أو الاستعانة بأدوات التمليس الكهربائية. إذ يمكن لبعض الوصفات الطبيعية السهلة التحضير والتطبيق أن تؤمّن الحصول على هذه النتيجة، تعرّفوا على أكثرها فعالية فيما يلي.

حليب جوز الهند وعصير الليمون

يساعد هذا القناع في جعل الشعر ناعما وحريريّ الملمس، فخليط عصير الليمون وزيت جوز الهند يعمل على فكّ تشابك خصلاته وتنشيط فروة الرأس. لتحضيره يكفي خلط 50 ملليلتر من زيت جوز الهند ومقدار ملعقة كبيرة من عصير الليمون، على أن يتمّ حفظ هذا الخليط لليلة كاملة في الثلاجة قبل الاستعمال وتطبيقه على الشعر من الجذور إلى الأطراف في صباح اليوم التالي. يُترك هذا القناع على الشعر لمدة 30 دقيقة قبل شطفه جيداً بالماء المنعش ثم غسل الشعر بشامبو ناعم خالٍ من السولفات. يُنصح باعتماد هذه الخطوة مرة أسبوعياً.

زيت الخروع الدافئ

يساهم زيت الخروع في إعادة الحيوية إلى الشعر كما يرطّبه ويُخفّف من تجعيداته. لتحضير هذا القناع يكفي خلط مقدار ملعقة كبيرة من زيت الخروع والكمية نفسها من زيت جوز الهند. ثمّ يتم تسخين الخليط ليصبح فاتراً قبل تطبيقه على فروة الرأس والشعر، يتم تدليكه لحوالي 15 دقيقة ثم تركه على الشعر لحوالي 30 دقيقة إضافية قبل شطفه جيداً بالماء المنعش وغسل الشغر بشامبو ناعم وخالٍ من السولفات. يمكن تكرار هذه الخطوة مرتين أسبوعياً.

رذاذ الحليب

تساهم البروتينات الموجودة في الحليب بتغذية الشعر وضبط تجعيداته، بالإضافة إلى المساعدة على تمليسه. يكفي وضع 50 ملليلتر من الحليب السائل في عبوة رذّاذة لتسهيل رشّ الشعر بالحليب. يُترك هذا القناع على الشعر لمدة 30 دقيقة قبل شطفه بالماء المنعش وغسله بشامبو ناعم وخالٍ من السولفات، على أن يتمّ استعماله مرتين أسبوعياً.

البيض وزيت الزيتون

يساهم هذا القناع في ترطيب الشعر بالعمق وتغذيته بفضل غنى البيض بالبروتينات، أما زيت الزيتون فيعيد الحيوية إلى الشعر. ويساهم اختلاط هذين العنصرين في تمليس الشعر وإزالة تجعيداته. لتحضير هذا القناع يكفي خفق حبتين من البيض ثم خلطهما مع 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. يطبّق هذا الخليط على الشعر ويُترك لحوالي ساعة من الوقت قبل شطفه بماء منعش وغسله بشامبو ناعم خالٍ من السولفات، على أن يتمّ استعماله مرة أسبوعياً.

الحليب والعسل

تعمل بروتينات الحليب على تغذية الشعر وتعزيز قوّته، أما العسل فيتمتع بمفعول مليّن، وهو يمتصّ الرطوبة ويضبط تجعيدات الشعر كما يُعزّز نعومته ولمعانه. لتحضير هذا القناع يكفي خلط 50 ملليلتر من الحليب وملعقتين كبيرتين من العسل. يُطبق هذا القناع على الشعر لحوالي ساعتين قبل أن يتمّ غسله بالماء المنعش والشامبو الناعم الخالي من السولفات. يُنصح باعتماد هذه الخلطة مرة أسبوعياً.

الأرز المطحون والبيض

تعمل جميع مكوّنات هذا القناع على تنظيف سطح الشعر من الشوائب والإفرازات الزهميّة. وهي تساهم في تغذيته وترميمه فيكتسب مظهراً صحياً ناعماً ومالساً. لتحضير هذا القناع يكفي خلط حبة من البيض و5 ملاعق كبيرة من الأرز المطحون و100 غرام من الطين و50 ملليلتر من الحليب. يمكن إضافة المزيد من الحليب إذا كان القناع سميكاً جداً أو المزيد من الطين إذا كان سائلاً جداً. يُترك هذا القناع على الشعر لمدة ساعة قبل شطفه بالماء المنعش وغسله بشامبو ناعم وخالٍ من السولفات، على أن يُستعمل مرة أسبوعياً.

الموز والبابايا

يعمل خليط الموز والبابايا على إثقال الشعر مما يحدّ من تجعيداته. وهو يساهم في تمليس الشعر وتعزيز نعومته ولمعانه. لتحضير هذا القناع يكفي هرس حبة ناضجة من الموز والمقدار نفسه من البابايا حتى الحصول على قوام ناعم يسهل تطبيقه على الشعر وتركه لمدة 45 دقيقة حتى يجفّ. يُنصح بعد ذلك بغسل الشعر بالماء المنعش وبشامبو ناعم وخالٍ من السولفات. يمكن تطبيق هذا القناع مرة واحدة أسبوعياً.

الألوفيرا

يحتوي جل الألوفيرا على أنزيمات تساهم في الحفاظ على نعومة الشعر وتمليسه، كما أنه يُعزّز نموّه ويرطّبه ويعمل على تمليس تجعيداته. لتحضير هذا القناع يكفي تسخين 50 ملليلتر من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون قليلاً ثم خلطه مع 50 ملليلتر من جل الألوفيرا.

يُترك هذا القناع على الشعر لحوالي 40 دقيقة قبل شطفه جيداً بالماء المنعش ثم غسل الشعر بالشامبو الناعم والخالي من السولفات. يُنصح باستعمال هذا القناع مرة أسبوعياً.

الموز والزبادي وزيت الزيتون

تدخل مكوّنات هذا القناع بالعمق في الشعر فتُحسّن نوعيته وحالته، وهي تساعد في تمليسه وضبط تجعيداته. لتحضيره يكفي هرس حبتين ناضجتين من الموز جيداً وخلطهما مع ملعقتين من العسل وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وملعقتين كبيرتين من الزبادي. يُطبّق هذا القناع على الشعر ويُترك لمدة 30 دقيقة قبل شطفه بالماء المنعش وغسله بشامبو ناعم وخالٍ من السولفات.

خل التفاح المُخفّف بالماء

لتحضير هذا الخليط يكفي إضافة ملعقتين كبيرتين من خل التفاح إلى 250 ملليلتر من الماء. يُستعمل هذا الخليط لشطف الشعر بعد غسله بشامبو ناعم خالٍ من السولفات. يمكن استعماله مرة أسبوعياً، وهو مثالي لتخليص الشعر من الشوائب والإفرازات المتراكمة عليه كما يُساهم في تمليسه وتعزيز لمعانه.