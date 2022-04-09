الامارات | سكان شنغهاي يشكون نقص الغذاء والدواء.. بسبب الإغلاق الصارم لكبح جماح تفشي فيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن سكان شنغهاي يشكون نقص الغذاء والدواء.. بسبب الإغلاق الصارم لكبح جماح تفشي فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشتكى سكان مدينة شنغهاي الصينية من نقص الغذاء والدواء وعدم القدرة على الوصول للسلع الضرورية الأخرى مع استمرار الإغلاق في المدينة، وفقا لصحيفة "الغارديان".

وقالت الصحيفة البريطانية إن قصص اليأس في شنغهاي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تمديد الإغلاق الصارم لكبح جماح تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتم تمديد إغلاق المدينة إلى أجل غير مسمى في وقت سابق هذا الأسبوع بعد فشل القيود السابقة في احتواء العدوى المتزايدة، حيث كان مسؤولو المدينة وعدوا بأن الإغلاق التدريجي سينتهي في 5 أبريل.

ولا تزال محلات السوبر ماركت مغلقة وهناك قيود على خدمات التوصيل، مما يجعل ملايين السكان في المدينة يصعب عليهم الحصول على المواد الغذائية.

وعلى الرغم من الإجراءات الشديدة لمكافحة الوباء الذي عاد للصين بعد أن ظهرت منها لأول مرة في أواخر عام 2019، استمرت حالات شنغهاي في الارتفاع، حيث سجلت المدينة أكثر من 20 ألف إصابة جديدة، الجمعة.

وحلقت الطائرات بدون طيار في سماء المدينة خلال وقت سابق من هذا الأسبوع، يحذر الأشخاص المتواجدين في الشرفات من الاحتجاج على استمرار بقاءهم في المنزل، كما أظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين.

وكانت هناك أيضا علامات على أن المتطوعين الطبيين الذين تم الاستعانة بهم من خارج المدينة للمساعدة في جهود مكافحة الوباء، يكافحون للحصول على الغذاء أيضا.

وفي مواجهة انتقادات بشأن فصل الآباء عن أبنائهم، قالت حكومة شنغهاي قبل يومين إنها ستخفف السياسة قليلا للسماح للآباء بمرافقة الأطفال إذا كانوا مصابين أيضا. لكن سيظل الأطفال منفصلين عن آبائهم غير المصابين بكوفيد-19.

وأعربت جماعات حقوق الإنسان عن قلقهم المتزايد من القيود الصارمة المفروضة على سكان مدينة شنغهاي البالغ عددهم 26 مليون نسمة والتي أدت لشل الحياة اليومية وتعطيل الأعمال بشكل كبير.

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