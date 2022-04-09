الامارات | 12 مليون ‏دولار سنوياً... سعودي يحقق دخلاً خيالياً من «سناب شات» ‏

شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مليون ‏دولار سنوياً... سعودي يحقق دخلاً خيالياً من «سناب شات» ‏ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 09 أبريل 2022

كشف مشهور موقع سناب شات السعودي عبدالرحمن المطيري، عن حجم الدخل ‏السنوي الذي يتحصل عليه نتيجة الدعاية والاعلانات التي يقوم بها عبر التطبيق، موضحاً ‏أنها تدر عليه سنوياً ما يقرب من 45 مليون ريال (حوالي 12 مليون ‏دولار) سنوياً.



وفي مقابلة تلفزيونية، وصف المطيري دخله السنوي ‏ب«الرقم الضخم جداً»، قبل أن يكشف عنه، مرجعاً ذلك إلى أنه من أوائل مشاهير سناب شات في السعودية ‏والمنطقة العربية.



من جانبهم تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مع الرقم الضخم ‏الذي أعلنه المطيري، ووصفه البعض ب«الخيالي» فيما شكك آخرون في صحته.

وقال أحد مستخدمي تويتر أن المطيري سبق وأن طلب منه 115 ألف ريال مقابل الإعلان عن منتجه.



ويعد سناب شات، وهو تطبيق تواصل اجتماعي لتسجيل وبث ومشاركة الرسائل ‏المصورة، واحداً من أهم وسائل الترويج للمنتجات، ويحظى بمتابعة كبيرة في ‏السعودية.

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