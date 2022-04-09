الامارات | هندي يعود للحياة بعد دفنه بيوم كامل

شكرا لقرائتكم خبر عن هندي يعود للحياة بعد دفنه بيوم كامل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حادثة غريبة عاد رجل إلى الحياة بعد إعلان وفاته بيوم ‏كامل، وذلك في ولاية تاميل نادو الهندية.

وقالت صحيفة «تايمز أوف إنديا»، إن الرجل الذي يدعى مورثي ‏بيته ذهب للعمل في حصاد قصب السكر، ‏لكن عائلته تلقت اتصالاً من شخص مجهول أبلغهم بالعثور عليه ميتاً في محطة ‏حافلات.

ووفق الشرطة الهندية، فإن ابن مورثي هرع إلى الموقع، وأكد أن الجثة تعود لوالده ‏ليتم تسليم الجثة لعائلته التي استكملت الإجراءات الضرورية، ‏وقامت بدفنه.



وفوجئت عائلة مورثي به وهو يدخل المنزل بعد 24 ساعة على دفنه، حيث قال ‏الابن للصحيفة الهندية: «لم نصدق أعيننا عندما دخل المنزل. صدمت لسماع نبأ وفاة ‏والدي بالقدر ذاته الذي شعرت به عندما دخل إلى المنزل».

وبحسب الشرطة، فقد حدث التباس في هوية الجثة التي عثر عليها، مشيرة إلى أنه تم استخراجها ‏لتشريحها لمعرفة الاسم الحقيقي للمتوفى، والوقوف على أسباب الوفاة.

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