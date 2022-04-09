الامارات | هندي يعود للحياة بعد دفنه بيوم كامل

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شكرا لقرائتكم خبر عن هندي يعود للحياة بعد دفنه بيوم كامل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حادثة غريبة عاد رجل إلى الحياة بعد إعلان وفاته بيوم كامل، وذلك في ولاية تاميل نادو الهندية.
وقالت صحيفة «تايمز أوف إنديا»، إن الرجل الذي يدعى مورثي بيته ذهب للعمل في حصاد قصب السكر، لكن عائلته تلقت اتصالاً من شخص مجهول أبلغهم بالعثور عليه ميتاً في محطة حافلات.
ووفق الشرطة الهندية، فإن ابن مورثي هرع إلى الموقع، وأكد أن الجثة تعود لوالده ليتم تسليم الجثة لعائلته التي استكملت الإجراءات الضرورية، وقامت بدفنه.
وفوجئت عائلة مورثي به وهو يدخل المنزل بعد 24 ساعة على دفنه، حيث قال الابن للصحيفة الهندية: «لم نصدق أعيننا عندما دخل المنزل. صدمت لسماع نبأ وفاة والدي بالقدر ذاته الذي شعرت به عندما دخل إلى المنزل».
وبحسب الشرطة، فقد حدث التباس في هوية الجثة التي عثر عليها، مشيرة إلى أنه تم استخراجها لتشريحها لمعرفة الاسم الحقيقي للمتوفى، والوقوف على أسباب الوفاة.
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