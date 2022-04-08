الامارات | العراق.. الاطاحة بتاجر مخدرات إفريقي بحوزته 5 كغ كرستال

شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. الاطاحة بتاجر مخدرات إفريقي بحوزته 5 كغ كرستال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية إلقاء القبض على تاجر مخدرات إفريقي الجنسية وبحوزته 5 كغ من الكرستال في بغداد.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان: «نفذت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عملية خاطفة أسفرت عن إلقاء القبض على أحد المتاجرين بالمواد المخدرة يحمل الجنسية الافريقية وبالجرم المشهود»، بحسب عدد من الصحف المحلية.

وأكدت أنها حجزت لدى المتهم 5 كغ من مادة الكرستال المخدرة في منطقة العلاوي بمحافظة بغداد.

وأوضحت أن العملية تمت بعد استحصال الموافقات القضائية وتشكيل فريق عمل مشترك من مفارز الوكالة العاملة في بغداد ومفرزة من جهاز الأمن الوطني.

وأفادت بأنه تم تسليم المتهم إلى جهة الطلب بموجب وصل استلام أصولي.

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