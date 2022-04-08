8 فوائد غير متوقعة للكاكاو.. أبرزها السيطرة على الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الكاكاو من المشروبات الساخنة المشهورة في فصل الشتاء، بالإضافة إلى ذلك فهو يمد الجسم بالعناصر الغذائية الهامة التي تعود بالنفع عليه.

وفي التقرير التالي يستعرض لكم "الخليج 365" 8 فوائد غير متوقعة للكاكاو، وفقا لموقع "healthline".

1.مفيد للأسنان والجلد:

يحتوي الكاكاو على العديد من المركبات التي لها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للأنزيمات ومحفزة للمناعة والتي قد تساهم في آثاره على صحة الفم.

وثبت أن تناول الكاكاو على المدى الطويل يساهم في الحماية من أشعة الشمس، وتنشيط الدورة الدموية للجلد، وترطيب بشرتك.

2. مفيد للأشخاص المصابين بالربو:

الربو هو مرض التهابي مزمن يسبب انسداد والتهاب الشعب الهوائية ويمكن أن يهدد الحياة، ويُعتقد أن الكاكاو قد يكون مفيدًا للأشخاص المصابين بالربو، حيث يحتوي على مركبات مضادة للربو، مثل الثيوبرومين والثيوفيلين.

3.قد يكون لها خصائص واقية من السرطان:

لقد ثبت أن مركبات الفلافانول الموجودة في الكاكاو لها خصائص في مكافحة السرطان.

4.يساعد في السيطرة على الوزن:

تناول الكاكاو قد يساعدك على التحكم في وزنك ويُعتقد أن الكاكاو قد يساعد من خلال تنظيم استخدام الطاقة وتقليل الشهية والالتهابات وزيادة أكسدة الدهون والشعور بالامتلاء.

تخفيضات تصل لـ 70%.. أكواد خصم على خزين رمضان والأطعمة والأجهزة الكهربائية والملابس (اطلب وتصلك لبا

5.تحسين أعراض مرض السكري من النوع 2:

الفلافانول الموجود في الكاكاو يمكن أن يبطئ هضم الكربوهيدرات وامتصاصه في الأمعاء، ويحسن إفراز الأنسولين، ويقلل الالتهاب ويحفز امتصاص السكر من الدم إلى العضلات.

وأظهرت بعض الدراسات أن تناول كميات أكبر من الفلافانول، بما في ذلك من الكاكاو، يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

6.يحسن الحالة المزاجية وأعراض الاكتئاب:

بالإضافة إلى تأثير الكاكاو الإيجابي على التنكس العقلي المرتبط بالعمر، فإن تأثيره على الدماغ قد يؤدي أيضًا إلى تحسين الحالة المزاجية وأعراض الاكتئاب، وقد تكون الآثار الإيجابية على الحالة المزاجية ناتجة عن مركبات الفلافانول الموجودة في الكاكاو.

7.البوليفينول يحسن تدفق الدم إلى وظائف الدماغ:

البوليفينول الموجود في الكاكاو يدعم إنتاج الخلايا العصبية ووظائف المخ وتحسين تدفق الدم ، ويياهم ذلك في منع الإصابة بالشيخوخة.

8.يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية:

الكاكاو يحسن تدفق الدم ويقلل من نسبة الكوليسترول، مما يقلل يوميًا من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وفشل القلب والسكتة الدماغية.

"شيكولاتة الحشيش".. ما هي الدول المصنعة لشيكولاتة زهرة الخشخاش؟