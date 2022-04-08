لماذا ينجذب بعض الرجال للنساء القصيرات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تقلق بعض الفتيات القصيرات بشأن ما إذا كان الرجال سيجدونها جذابة بدرجة كافية أم لا، عندما تلقي نظرة على عارضات الأزياء في المجلات، فمعظمهن فتيات طويلات، هل هذا يعني أن معظم الرجال يحبون النساء طوال القامة؟لا، كثير من الرجال يفضلون القصيرات.

ويكشف "الخليج 365"، لماذا يفضل بعض الرجال الفتيات القصيرات؟، وفقا لموقع " regain".

كثير من الرجال لا يريدون أن تكون شريكتهم أطول

لماذا يحب الرجال الفتيات القصيرات؟، السبب الأكبر الذي يجعل بعض الرجال يفضلون نساء قصيرات هو أنهم لا يريدون أن تكون صديقاتهم أطول.

قد يشعر الرجل بعدم الكفاءة أو الإحراج إذا كان يحب فتاة طويلة جدًا، إذا كان هناك رجل يحب فتاة قد تكون أطول منه، اعتمادًا على الحذاء الذي ترتديه، قد يؤدي ذلك إلى شعوره بالغرابة حيال ذلك، وقد يعتقد أنه ليس بمظهر جيد.

لا داعي للقلق على الرجال بشأن قضايا مثل هذه عندما يحب فتيات قصيرات، هن أقصر بكثير من معظم الرجال، وسوف يبدون دائمًا أصغر، حتى الرجل طويل القامة إلى حد ما يفضل مواعدة فتيات متوسطة الطول أو قصيرات بدلاً من طويلات القامة.

يمكن للفتيات القصيرات ارتداء الكعب دون أن يشعر الرجال بالخجل

في حين أن هذا لا ينطبق على جميع الرجال، إلا أن بعضهم يفضلون الفتيات القصيرات حيث يمكنهن ارتداء الكعب دون أن يكون أطول من الرجل، على غرار المشاعر المذكورة أعلاه، قد يفضل بعض الرجال الفتيات القصيرات لهذا السبب فقط لأن بعض الرجال لا يريدون أن تكون صديقاتهم أطول منهم.

الفتيات القصيرات لطيفات

يمكن لبعض الرجال أن يجدوا فتيات قصيرات لطيفات للغاية وأكثر أنوثة من نظرائهم الأطول، كل هذا وفقا لتفضيل الرجل لأن بعض الرجال يمكن أن يفكروا عكس ذلك أيضًا ويجدون فتيات طويلات القامة لطيفات وأكثر أنوثة من القصيرات.

العناق

يشعر الكثير من الرجال أن عناق امرأة قصيرة أفضل بكثير مع امرأة أطول، من الأسهل لف ذراعيك حول امرأة أصغر حجمًا، ويمكنك حملها بسهولة.

يفضل بعض الرجال عناق فتيات قصيرات لمجرد أنهم يحبون القدرة على أن يكونوا قادرين على لف أذرعهم تمامًا حول أحبائهم.

الشعور بالقوة

هناك استثناءات لهذه العقلية، لكن معظم الرجال يريدون أخذ زمام المبادرة.

يمكن أن تكون الفتيات طويلات القامة مثيرات للغاية، لكن يبدو أنهن أكثر ثقة وقوة من العديد من الفتيات الصغيرات أو القصيرات، قد يكون هذا أمرًا مزعجًا بعض الشيء لبعض الرجال، وقد يفضلون البحث عن فتاة قصيرة بدلاً من ذلك.

يريد الرجل أن يكون مسؤولاً، ولا يريد أن يشعر أنه ليس بحاجة إليه من قبل حبيبته، حتى في الأشياء البسيطة مثل الحصول على شيء ما من الرف العلوي.

الحماية

لدى الرجال أيضًا غرائز الحماية عندما يتعلق الأمر بمواعدة فتيات قصيرات.

قد تبدو النساء الأصغر حجماً أضعف قليلاً وبحاجة إلى الحماية، بالطبع، هذا ليس صحيحًا بالضرورة، قد لا تحتاج الفتاة القصيرة إلى حماية الرجل على الإطلاق، وقد تكون قوية.

بغض النظر، فإن الرجال لديهم رغبة في حماية الأشخاص المهمين بحياتهم، قد تكون القدرة على أن يُنظر إليك على أنك الداعم القوي لصديقة قصيرة أمرًا جذابًا لبعض الرجال.

المعايير المجتمعية

يجب أيضًا أن يقال أن الأعراف المجتمعية تلعب دورًا في كيفية شعور العديد من الرجال تجاه النساء القصيرات.

لا يرغب الرجال في أن يُنظر إليهم على أنهم غير عاديين، وسيشعر الكثيرون بأنهم في غير محلهم عند مواعدة فتاة طويلة.

قد يشعر الرجل الذي يواعد امرأة أطول منه أنهما لا يبدوان كزوجين عاديين.

إن الرؤية "النموذجية" للزوجين في المجتمع ترى أن الرجل في العلاقة أطول إلى حد ما من صديقته.

من المرجح أن يبحث الرجال قصار القامة عن نساء قصيرات، إنهم يريدون العثور على شخص يبدو مناسبًا لهم.

بصراحة، لا ينبغي لأحد أن يهتم بما يفكر فيه المجتمع أو أي شخص آخر، المهم هو كيف يشعر الناس في العلاقة تجاه بعضهم البعض، ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن العديد من الرجال لا يبحثون عن نساء قصيرات ذات معايير اجتماعية.

تخفيضات تصل لـ 70%.. أكواد خصم على خزين رمضان والأطعمة والأجهزة الكهربائية والملابس (اطلب وتصلك لبا

احذريها . 5 أفعال خاطئة تعتقد النساء أنها تجذب الرجال