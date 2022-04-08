حيل ذكية تساعدك على حفظ ملابسك وأحذيتك جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

غالبًا ما نضطر إلى التخلي عن الأشياء المفضلة لدينا بسبب التلف أو المظهر غير المرتب، ويكون الأمر أسوأ بكثير عندما يحدث هذا مع عناصر جديدة جدًا، ولكن لا داعٍ للقلق، هناك بعض الحيل التي تساعدك على حفظ ملابسك وأحذيتك، وفق ما أورد موقع"برايت سايد".

- استخدم مبرد أظافر لتنظيف الأحذية المصنوعة من الجلد السويدي بعناية.

- منظف ​النوافذ سيجعل الجلد لامعًا مرة أخرى.

- يساعدك مزيج الملح والماء البارد والأمونيا على التخلص من بقع الدم على الملابس.

- للتخلص من الرائحة الكريهة المستمرة، ضعي ملابسك في كيس زيبلوك واتركيها في الفريزر طوال الليل.

- مزيج من الماء البارد والخل يتعامل مع البقع على المنتجات الجلدية.

- يمكن أن يساعدك منظف الأطباق على التعامل مع بقعة الشحوم بسرعة، وكل ما عليك فعله هو وضع بعض المنظفات على البقعة وفركها.

- يساعد الشمع أو طلاء الأظافر الشفاف على إزالة الخدوش من الأحذية الجلدية.

- يعمل الغراء على إصلاح التمزق على الأحذية الجلدية بسهولة، ما عليك سوى دهن المنطقة المتضررة بالغراء من الداخل باستخدام عود ثقاب أو عود أسنان، ثم اضغط على المنطقة الملصقة بقطعة قماش لمدة 3-4 دقائق، ثم ضع عدة طبقات من الطلاء.

- لمنع بهتان لون الجينز الداكن، أضيفي الخل والملح إلى مسحوق الغسيل عند الغسيل.

لإزالة البقع عن حقيبة اليد الجلدية، قومي بمسحها بقطعة قماش أو قطعة قطن مبللة بالخل.

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