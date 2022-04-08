ماذا يحدث لشعرك عن استخدام الجاز الأبيض؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تنساق الكثير من الفتيات وراء بعض العادات الخاطئة والإعلانات المضللة الخاصة بالعناية بالشعر، اعتقادا منهن أنها تساعد على تنعيم وتطويل الشعر.

حيث انتشر في الآونة الأخيرة على صفحات البيع والشراء" الاونلاين" عبر الانترنت، إعلانات عن بيع عبوات الجاز الأبيض لاستخدامه فى تكثيف وتنعيم وتطويل الشعر، فما صحة ذلك؟

حذر الدكتور هاني الناظر أستاذ أمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، من خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج" هذا الصباح" الذى تقدمه الإعلامية أسماء مصطفي، المذاع على قناة "اكسترا نيوز". من الترويج من الإعلانات المضللة بشأن استخدام عبوات الجاز الأبيض لفرد وتنعيم الشعر.

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وقال الناظر، أن استخدام الجاز الأبيض يسبب اضرارا عديدة مثل: حدوث التهاب موضعي في الجلد يكون بمثابة الحروق، تدمير بوصيلات الشعر، حدوث الالتهابات في فروة الرأس، يتسبب في تساقط الشعر وتقصفه، ومضر للغاية على العين إذ تم تلامسها بعد استخدامه.

كما أشار إلى يجب أن لاننساق وراء تلك المفاهيم الخاطئة ولابد من تصحيحها، لأن هناك إعلانات مضللة وأكد أن يجب أن يكون للأطباء والإعلام دورا هاما في التوعية.

وتوضح لنا الدكتورة وفاء علم الدين استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية، في تصريحها ل" الخليج 365" مدى اضرار استخدام الجاز الأبيض على الشعر.

وأكدت وفاء أن وضع الجاز الأبيض على الشعر ضار جدا، حيث أنه يصيب فروة الرأس بالالتهابات الشديدة لأنه تركيزه يكون عالى للغاية، حدوث احمرار وتهيج بوصيلات الشعر، حدوث مايعرف "بالإكزيما التلامسية" التى تتسبب في تساقط الشعر، ظهور القشرة بكثرة فى الشعر.

و أشارت إلى أنه يمكن استخدام الجاز في حالة واحدة فقط ، وهى الإصابة بالقمل عن طريق مزجه مع الماء والخل ، وتركه على فروة الرأس ثم لفه بغطاء، ثم غسله.

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