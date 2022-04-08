محمد اسماعيل - القاهرة - حيل طبيعية ونباتات للتخلص من الذباب قبل قدوم الصيف

كتبت- أسماء مرسي

مع قدوم فصل الصيف تواجه العديد من النساء مشكلة انتشار الحشرات في المنزل ومنها الذباب، ويخاف البعض استخدام المبيدات الكيميائية، لاحتوائها على مواد يمكن أن تضر بالصحة.

لذا نقدم لكم طرق طبيعية للتخلص من الحشرات في المنزل، ومجموعة من النباتات التي تساعد على طرد الذباب وفقا لما ذكره موقع" brightside" و"jcehrlich".

نباتات طارة للذباب:

- الريحان

- يمكنك زرع نبات الريحان للتخلص من الذباب ومنعه للدخول إلى المنزل، ضعي نبات الريحان في مقدمة المنزل وعلى النوافذ، المطبخ.

- النعناع

يعتبر النعناع من أفضل النباتات الفعالة لإنعاش رائحة المنزل وطرد الذباب من المنزل، نظرا لرائحته القوية فالذباب يكره هذه الرائحة، يمكنك وضعه على الشرفة أو داخل المطبخ.

- اللافندر

يعد من النباتات ذات الرائحة المميزة المحببة لدي الكثيرون، لذا فهو يساعد على طرد ومنع دخول الذباب إلى المنزل، كما يمكنك أيضا استخدام زيوته في وضعها على البشرة والشعر.

- السترونيلا

يساعد نبات السترونيلا على إزالة الذباب نهائيا من المنزل، بدلا من استخدام المبيدات الحشرية نظرا لرائحته النفاذة الذي يكرهها الذباب.

- الزعتر

يمكنك زراعته في الحديقة أو وعاء لوضعه بداخل المنزل، سيعمل علي مقاومة الذباب بدلا من إستخدام المواد الكيميائية الضارة، كما أن هذا النبات يمتلك خصائص طبية رائعة مثل: تخفيف آلام الرأس.

- الأقحوان

يساعد الأقحوان في صد الذباب والكثير من الحشرات الأخري، حيث أن يوجد فيه عناصر فعالة جدا لذا ينصح بوضعها داخل المنزل أو زراعته في الحديقة.

- عشب الليمون

عشب الليمون من النباتات الصيفية التي يتم زراعتها في موقع جيد بالقرب من الشمس، لكي يحدث التأثير الفعال في طرد الذباب الغير مرغوب فيه.

- نبات الثوم

تعد رائحة الثوم من الروائح الغير محبذة لدي الذباب، لذا يعتبر طارد سحري له وباعتبار أن رائحته غير مقبولة لبعض الأشخاص، لذلك يمكن زراعته في زاوية في حديقة المنزل ولاتضعيه داخل المنزل.

لهذا السبب تجنبي تخزين الأكواب الزجاجية رأساً على عقب

ورق الغار

تتعدد استخدمات ورق الغار أيضا بين الطهي و المجال الطبي، حيث يمتاز ورق الغار بطعمه المر إضافة إلى رائحته الشديدة الطاردة للذباب، حيث تكره بعض الحشرات كالذباب رائحة هذه الأوراق.

الروزماري

يساعد الروزماري في صد الذباب الذي يتواجد في المنزل مع قدوم فصل الصيف، لذا يمكنك وضعه بالقرب من الأبواب والنوافذ لمنع دخول

الذباب، كما يمكن استخدام أوراقه في طهي الطعام.

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حيل طبيعية للتخلص من الذباب بدون استخدام مبيدات كيميائية:

- للتخلص من الذباب من المنزل، مزج الفلفل الحار بالماء ورشي داخل زوايا المنزل، لطرد الذباب خارج المنزل.

- يمكنك استخدام الزيوت العطرية في طرد الذباب، من خلال مزج القليل من زيت النعناع، والقرنفل في لتر الماء، ثم رشها في أماكن تواجد الذباب.

- استخدمي وعاء وضعي به القليل من خل التفاح مع قطرات من منظف الأطباق، ثم احرصي على التفاف البلاستيك بشريط مطاطي به ثقوب صغيرة في الأعلى، ستجذب رائحة خل التفاح الذباب وبالتالي يساعد ذلك على التخلص من الذباب في دقائق.