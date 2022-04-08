الامارات | مصطفى بكري: ما يفعله إبراهيم عيسى يقودنا لفتنة كبرى وأطالب بالتحقيق معه

شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: ما يفعله إبراهيم عيسى يقودنا لفتنة كبرى وأطالب بالتحقيق معه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقد الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري الصحفي إبراهيم عيسى بعد تصريحاته عن صلاة التراويح واعتباره أنها "اختراع"، واصفا تلك التصريحات بأنها "خطيرة وادعاءات وأكاذيب".

وقال بكري: "ما يفعله إبراهيم عيسى يقودنا لفتنة كبرى"، وتابع متسائلا: "أين دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فما يحدث من أسباب التطرف؟، وأتوجه بطلب للتحقيق فيما يقوله حفاظا على المجتمع المصري".

وأضاف: "لمصلحة من يحاول إبراهيم عيسى أن يجرنا لفتن كبرى، ولمصلحة من هذه الإهانات التي توجه للدين والرموز الدينية، وكيف يسمح لإبراهيم أن يطل علينا بهذه اللغة ويقول هذا الكلام".

الجدير بالذكر أن الإعلامي إبراهيم عيسى أثار موجة من الانتقادات بعد تصريحات متكررة مثيرة للجدل بدأت بإنكاره الإسراء والمعراج ثم الإشادة بتقديس الهندوس للبقر مرورا بإنكاره صلاة التراويح، الأمر الذي دفع الأزهر ودار الإفتاء للرد عليه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news