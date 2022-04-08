الامارات | مجالس عائلية وسط مدفع الإفطار والمسحراتي في القرية العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن مجالس عائلية وسط مدفع الإفطار والمسحراتي في القرية العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت القرية العالمية في جذب أعداد كبيرة من الزائرين، من خلال برامج وفعاليات رمضانية مميزة، قدمت لهم تجربة فريدة مملوءة بالإثارة والروحانيات، حيث مكنتهم من قضاء أوقاتهم في أجواء خاصة تضم مجالس عائلية وسط مدفع الإفطار والمسحراتي والعروض الفنية الرمضانية.

وقال زائرون لـ«الإمارات اليوم» إن القرية العالمية نجحت في توفير أجواء رمضانية مبهرة، وكأنها جاءت بقطعة من بلادهم إلى أرض العجائب بدبي، الأمر الذي دفعهم إلى زيارتها في تجمعات عائلية لإتاحة الفرصة لأطفالهم لعيش أجواء تخلد في ذاكرتهم مدى الحياة.

وأكدوا أن القرية العالمية في رمضان تقدم لهم جرعة كبيرة من البهجة والروحانيات، من خلال الحفلات والفرق الفنية التي تمثل ثقافات وتقاليد مختلفة، كذلك المنتجات والمأكولات والمشروبات الخاصة بالشهر الكريم، التي نجحت إدارة القرية في تجميعها في مكان واحد.

وقدمت القرية خلال موسمها الجاري تجربة رمضانية فريدة من نوعها بافتتاحها مجلس العالم، المكان الذي سيمكن أفراد العائلة والأصدقاء من الاستمتاع بالتجمعات الرمضانية على نحو مميز في قلب الروائع، حيث تقدم أروع الأمسيات الرمضانية خلال الشهر الفضيل، كما يوفر مجلس العالم، المكيف في الهواء الطلق، للضيوف أجواء وتجارب مميزة مع خيارات متنوعة من الأطباق والمأكولات لتناول وجبات الإفطار والسحور هذا الموسم، كما يعيش ضيوف المجلس مجموعة من النشاطات، من ضمنها العزف على مجموعة من الآلات الموسيقية كالعود والقانون والناي، بالإضافة إلى العزف على القيثارة لتكريس الأجواء الرمضانية الساحرة على ألحان هذه الآلة الفريدة.

كما ستضفي عروض ألعاب الخفة وفن الخط العربي المزيد من الحيوية على الأجواء المميزة، ويتمكن الضيوف من حجز طاولاتهم، حتى ستة أشخاص للطاولة الواحدة، من خلال تطبيق القرية العالمية للهواتف الذكية لمدة ساعتين أو لإمضاء أمسية كاملة. وسيستمعون أيضاً بالعديد من الفعاليات والأنشطة التي تجسد الأجواء الرمضانية مثل مدفع الإفطار، الموجود بجوار مجلس العالم، والذي سيتم إطلاقه عند غروب الشمس خلال أيام الشهر الفضيل إيذاناً بحلول وقت الإفطار. أما في الوقت المتأخر من الليل، فستصدح أجواء القرية العالمية بصوت المسحراتي وهو يدعو الناس لتناول سحورهم استعداداً ليوم جديد من الصوم.

وأفادت إدارة القرية بأن المسرح الرئيس لها يستضيف خلال شهر رمضان أوركسترا أرابيسك التي ستقدم 25 مقطوعة استثنائية تتلاءم مع أجواء الشهر، كما سيتمكن الضيوف حتى تاريخ 10 أبريل الجاري من الاستمتاع بالعروض المائية المذهلة لتجربة غنية بعناصر التشويق مع «العرض الشيق: أبطال المرفأ».

وسيتمكن الضيوف الصغار للقرية في كل ليلة خلال شهر رمضان وأيام العيد، من الاستمتاع بتجربة سينمائية رائعة على مسرح الصغار بالإضافة إلى مجموعة من العروض الهزلية المتنوعة، وعزف البيانو المتجول، وعزف الكلارينيت، وعازفي الكمان الموجودين عند النافورة وبوابة العالم، والتي تقدم تجربة موسيقية راقية للضيوف.

وأضافت القرية «يسمح لزائريها وعائلاتهم وأصدقائهم قضاء الأمسيات الرمضانية الاستثنائية على مدار الشهر الفضيل ضمن أجواء تحفّها الراحة والهدوء مع أشهى المأكولات وألذ الحلويات التي ترضي جميع الأذواق، بالإضافة إلى خيارات التسوق والترفيه التي تناسب مختلف الأعمار، كما يحظى الضيوف بفرصة المشاركة في العادات والتقاليد الرمضانية الأصيلة بما في ذلك تناول الطعام على مائدة الإفطار والسحور في «مجلس العالم»، الذي افتتِح الموسم الماضي وتحوّل بشكلٍ سريعٍ ولافت إلى واحد من أكثر الوجهات الرمضانية المفضلة لدى الضيوف، حيث يجمع بين مفهومي الأصالة والذوق المعاصر ويوفر للضيوف أجواءً استثنائية وتجارب أفضل مع مساحةٍ أكبر وعدد طاولاتٍ أكثر. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للضيوف الاستمتاع بعروض الألعاب النارية التي تنطلق عند الساعة التاسعة مساءً خلال عطلات نهاية الأسبوع».

برنامج رمضاني

قال الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، بدر أنوهي، إن البرنامج الرمضاني الذي أعدته القرية لاستقبال ضيوفها يأتي لكون الشهر الفضيل مناسبة، مميزة ذات تقاليد وعادات خاصة للغاية، كما تشكل أمسيات، وليالي رمضان فرصةً لتعزيز التواصل مع الأحباء والأصدقاء والاستمتاع معاً بتجارب وأجواء مميزة لا تُنسى، وتعتبر القرية العالمية المكان الأمثل لقضاء هذه اللحظات الفريدة.

وتابع: «سيحظى الضيوف بالعديد من الفعاليات والأنشطة التي تجسد الأجواء الرمضانية مثل مدفع الإفطار (الموجود بالقرب من مجلس العالم)، والذي سيتم إطلاقه عند غروب الشمس خلال أيام الشهر الفضيل إيذاناً بدخول وقت الإفطار، كما يمكن للضيوف الاستمتاع بتناول مجموعةٍ واسعة من المأكولات الشهية في جميع أنحاء القرية العالمية، هذا بالإضافة إلى موائد الإفطار أو السحور التي يمكن للضيوف التلذذ بها في مجلس العالم ضمن أجواءٍ ساحرة ذات طابعٍ تقليدي ومجموعة متنوعة من خيارات الألعاب اللوحية مثل طاولة الزهر، والشطرنج، وورق اللعب وغيرها».

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