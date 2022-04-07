تبدأ من 160 جنيه.. أفضل أسعار العبايات بمناسبة رمضان



محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري

أصبحت العبايات موضة عصرية في العالم كله، لم تعد تقتصر على العالم العربي فقط، خاصًة بعد تطور أشكالها من العبايات المفتوحة، والمزركشة.

يمكن ارتداء البنطلون والكعب، مع العبايات المفتوحة، أو ارتدائها لوحدها كفستان، إذ أصبحت أغلب العبايات الآن مزركشة ومرصعة بالأحجار.

في هذا التقرير نستعرض لك أكثر من ستايل مختلف للعباية، لترتديها بمناسبة رمضان، وذلك بحسب ما يعرضها موقع التسويق الإلكتروني أمازون.



-عباية نسائية كاجوال من ايتامين، لونها نيود، بسعر 299 جنيها.



-شوب عبايه كاجوال للنساء، لونها لبني، بسعر 249 جنيهاا.



-عباية يمكن الخروج بها، لونها أزرق، بسعر 299 جنيها.



-عباية مزركشة بالعديد من الرسومات، بسعر 249 جنيها.



-عباية على شكل فستان، باللوني الأصفر والأسود، بسعر 299 جنيها.



- عبايه كاجوال قصيره، لونها أخضر، بسعر 220 جنيها.



-عباية مناسبة للمنزل، مليئة بالرسومات، بسعر 160 جنيها.