احذريها . 5 أفعال خاطئة تعتقد النساء أنها تجذب الرجال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع عندما يتعلق الأمر بالجاذبية، يمكن للرجال والنساء في بعض الأحيان القيام بأشياء سخيفة لجذب شركاء حياتهم المحتملين.

لكن عليك أن تفهم أن النية الحسنة لا تعني أن تكون دائمًا جيدًا، تمامًا مثل الرجال الذين يميلون إلى فعل الأشياء معتقدين أنها تجعلهم يبدون جذابين، وهو ما قد لا يعمل دائمًا لصالحهم، ترتكب النساء أخطاء أيضًا.

دعونا نلقي نظرة على بعض السلوكيات التي تعتقد النساء خطأً أنها تجعلها جذابة أمام الرجال، وفقا لموقع timesofindia.

الاهتمام بالمظهر فقط

بالتأكيد، الرجال مخلوقات بصرية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمواعدة، يبدو للرجال ما هي العواطف والإشارات الاجتماعية للمرأة، لكنهم ليسوا الشيء الوحيد الذي يهتم به الرجال وهكذا، إذا كانت النظرات هي كل ما تهتمين به لجذب الرجل، فسيصبح الأمر مملًا ومزعجًا بعد نقطة ما، أنت، كامرأة، أكثر بكثير من مظهرك.

إذا قمت بالتقليل من نفسك والاهتمام بمظهرك فقط، فسيؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر كبير بثقتك، ابذلي جهدًا في مظهرك إذا كان ذلك يجعلك سعيدة، لكن لا تنس أنك تمتلكين أكثر من مجرد مظاهر.

عدم الاهتمام بالرجل

عدم الاهتمام لن يجذب إلا النوع الخطأ من الرجال إذا كان هذا هو نهجك، ستحصلين على نوع من الرجال الذين ليس لديهم خيارات وينتظرون بفارغ الصبر انتباهك.

إذا كان هذا هو أسلوبك تجاه أن تكوني جذابة للرجل، فستحصلين على شخص سوف يتخلص منك بمجرد أن يحصل على ما يريده منك، لا تكوني قاسية، فقط افعلي ما تشعرين أنه طبيعي دون تكلف.

التصرف وكأن لديك الكثير من الرجال المهتمين بك

تعمل المنافسة عادة على تحسين أداء الرجال، إذا كانوا يعرفون أن امرأة أحلامهم لديها شباب آخرون يتطلعون إليها، فعادة ما يبذلون جهدًا إضافيًا، هذا التأثير هو ما تحب النساء اللعب به، لكنك تنسي حقيقة أن العديد من الرجال لديهم غرور وهذا يمكن أن يؤدي إلى سلوك ضار.

إذا أخبرت رجلاً بصراحة أن لديك آخرين ينتظرون إشارة منك، فأنت إما ستؤذي غروره أو سيأتي لسبب يجعله ليس كذلك.

إذا حاول الرجل أن يبذل قصارى جهده بعد أن علم أن رجالًا آخرين يغازلونك، فلن يكون ذلك من أجل جذب حقيقي بقدر ما هو للتحقق الحقيقي، بمجرد أن يحصل الرجل على بعض المصادقة منك، سيفقد الاهتمام بك في النهاية لأن غروره سيكون راضيًا.



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الحاجة إلى التملك أو السيطرة في جميع الأوقات

كامرأة، قد تعتقدين أن الرجال يحبون أن يكونوا في موقع السيطرة وأن يكونوا درعًا لك، إذا كنت باستمرار المرأة التي في أمس الحاجة لزوجها، فلن تفقدي اهتمام رجلك في أي وقت من الأوقات.

من المؤكد أن الرجال يحبون الاهتمام والرعاية، لكن لا يعرضون مثل هذا السلوك عن قصد، إذا كنتي بحاجة إلى دعم، فأبلغيه، ولا تظهري شخصيتك القوية عليه.

التصرف مثل شخص قد يحبه

الكل يريد شخصًا يحبه لما هو في جوهره، مع كل نقاط القوة والضعف.

يجب أن تكون مشاركة المصلحة المشتركة في بعض الأشياء مع رجلك أمرًا طبيعيًا وليس قسريًا، لمجرد أن رجلك يحب شيئًا معينًا لا يعني بالضرورة أنك مضطرة إلى ذلك أيضًا، تريده أن ينجذب إليك في جميع الأوقات، ولكن في هذه العملية، أنت نسخة مزيفة من نفسك، ستفقدين مصداقيتك في النهاية ولن يحدث شيء أسوأ من ذلك، كوني شخصية مستقلة بك، افعلي شيئًا خاصًا بك، وكوني واثقة من نفسك.



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