وثق كل لحظة.. 9 نصائح مهمة "لو مسافر لأول مرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

رغم متعة السفر وسحره الخاص، إلا أن هناك من يسيطر عليه القلق من خوض المغامرة، خاصة إذا كانت الرحلة لأول مرة.

ويقدم "الخليج 365" 9 نصائح مهمة يجب اتباعها، لكل من يخوض تجربة السفر لأول مرة، من أجل الاستمتاع والترفيه، وفقا لما ذكره "جروب Travel Secrets club" المعني بكل ما يخص السياحة والسفر، عبر "فيسبوك"، والذي يضم حوالي مليوني ونصف المليون شخص حول العالم.

١- لا تخبر أحدا

أحد أهم النصائح التي يجب اتباعها وتنفيذها، إذا كنت مسافرا لأول مرة، هو عدم إخبار أي شخص خارج نطاق أسرتك بأنك تنوي السفر، لأنك ستسمع ممن تخبره الكثير والكثير، فالبعض يهول والبعض يخترع الأحاديث حول السفر، إضافة إلى أنك قد تتعرض للحسد غير المقصود، وهو ما يعني تعرضك لمواقف غير جيدة تشعر من خلالها بالغضب.

2- قلل الأوزان

عندما تسافر لأول مرة إلى أي مكان، يجب عليك تقليل أوزان الأشياء التي تصطحبها معك قدر الإمكان، حتى نوفر أماكن لهدايا الأسرة التي سنقوم بشراءها لهم خلال الرحلة، لتقديمها إليهم عند العودة.

3- تحويل الأموال بذكاء

نصيحة أخرى مهمة للغاية، وهي تحويل الأموال بذكاء عندما تصل إلى الدولة التي تسافر إليها، بمعنى أنه لا تحول أموالك دفعة واحدة لعملة البلد التي تتواجد بها، لأنه عند العودة قد لا تستطيع تحويل الأموال المتبقية معك إلى عملة بلدك الأصلية.

4- ابتعد عن السكن الغالي جدا

عليك تجنب السكن الغالي جدا، إذا كنت مسافرا سواء كان (فندق أو شقة)، لأن السفر يتطلب منك استغلال معظم الوقت في الخارج لاكتشاف البلد، بينما السكن مكان مخصص فقط للنوم، وحاول ألا تنام كثيرا، للاستمتاع بكل ساعة.

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5- الجأ لصديقك

إذا كان لديك صديق مقرب أو مجرد شخص تعرفه، في البلد المسافر إليها، تواصل معه فورا، كي يرتب لك كل أمورك، لأنه سيسهل عليك أمورا كثيرة لدرايته الكافية بالبلد.

6- ابحث عن البلد قبل السفر

من النصائح المهمة للغاية، عمل بحث على الإنترنت عن الدولة التي ستزورها، ومعرفة كل الأماكن التي تريد زيارتها هناك، كي تنظم أيامك وتكسب الوقت والمجهود.

7- عش مثلهم

عليك التعايش مع سكان الدولة التي ستزورها، وكأنك واحد منهم، قم بتجربة المواصلات هناك والنقل العمومي، إضافة إلى تجربة أنواع الأكل هناك.

8- التنوع

عليك تطبيق مبدأ التنوع خلال السفر لأول مرة، بمعنى حاول زيارة مختلف الأماكن الجميلة هناك، مثل البحر والصحراء والجبل وزيارة العاصمة والقرى الريفية حتى تستطيع تكوين فكرة شاملة عن الدولة.

9- وثق كل لحظة

هذه الزيارة قد لا تتكرر مرة أخرى، لذلك عليك توثيق كل لحظة ممكنة خلال الرحلة، وتذكر أن الصورة هي الوسيلة الوحيدة التي تستطيع من خلالها إيقاف الزمن والعودة للذكريات.

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