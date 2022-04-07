احذري.. أخطاء تفعليها في المطبخ تكلفك الكثير من المال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

ترشيد استهلاك الموارد من أجل توفير أكبر قدر ممكن من المال، من أفضل الأشياء التي يحاول كثيرون اتباعها، حتى في المطبخ وما يتعلق بالطعام والشراب.

لكن هناك العديد من الأخطاء التي نفعلها دون أن ندري أنها تكلفنا الكثير من المال، خاصًة عند هدر الأطعمة بكميات كبيرة. إليكِ 8 أخطاء يجب تجنبها في المطبخ وفقًا لموقع "times of india".

- الوجبات السريعة:

هي الحل المريح لكنه ليس الأمثل، لأنه يكلف الكثير من المال، فحاول البحث عن وصفة سريعة لعملها بالمنزل بدلا من شراءها جاهزة، فهذه الخطوة توفر الكثير من المال.

- شراء الخضار الجاهز للطهي:

بسبب الكسل تضطر بعض السيدات بشراء الخضروات الجاهزة للطهي، وفرق السعر بينها وبين الأطعمة غير الجاهزة كبير جدا، فيفضل شراءها مرة واحدة للأسبوع مثلا، وتقطيعها وتجهيزها للطهي ووضعها في الفريزر وتخزينها بشكل سريع حتى تدوم طويلا.

- استخدام الأكياس مرات متعددة:

يمكن أن يتم استخدام الأكياس البلاستيكية عدة مرات بدلا من التخلص منها بعد أول مرة، ويستحسن استخدام المناشف القماشية بدلا من الورقية، حيث يتم غسلها واستخدامها عدة مرات.



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- غسل الفواكه والخضروات في المياه الجارية:

غسل الفواكه والخضروات تحت المياه الجارية ممارسة شائعة للعديد منا، ولكن هذه الطريقة تهدر في المياه وتزيد من فاتورتها، ويفضل استبدالها بملء وعاء من الماء ووضع الفاكهة والخضار به.

- التخلص من بقايا الطعام:

من الأخطاء التي يرتكبها معظم السيدات، فمع القليل من الإبداع يمكنك عمل طبق جديد، وهذه الخطوة توفر المال.

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