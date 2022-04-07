الامارات | الكويت.. النيابة تحبس المغرد «دشتيكو».. وتحيله للسجن المركزي

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شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. النيابة تحبس المغرد «دشتيكو».. وتحيله للسجن المركزي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مدير نيابة الإعلام محمد الفريح حبس المغرد «دشتيكو» احتياطياً وإحالته إلى السجن المركزي ورفض طلب إخلاء السبيل.
وقال مصدر مطلع لـ«القبس» ان نيابة الإعلام أسندت تهم إساءة استعمال هاتف وكتابة ألفاظ نابية إلى آخرين.
وأشار المصدر إلى أن وزارة الداخلية تقوم بحملة واسعة لضبط الحسابات الوهمية ممن يسيئون للأشخاص.
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