10 أضرار للمواد الحافظة في النودلز والشيبسي على الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يتناول الكثير من الأطفال الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة مثل: النودلز والشيبسي، حيث إن تناول هذه الأطعمة تؤدي إلى مشاكل صحية كثيرة.

يذكر الدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، الأضرار التي تسببها تناول المواد الحافظة على صحة الأطفال، في تصريحه لـ"الخليج 365":

والمواد الحافظة لها تأثير كيميائي للحفاظ على طبيعة وطعم السلعة ضد الفطريات.

أضرارها على صحة الأطفال

1- تؤثر تناول الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة، على جدار معدة طفلك، حيث إن بها مواد كيماوية وحمضية.

2- تسبب التهابات في جدار المعدة والإصابة بمرض ارتجاع المريء.

3- من الآثار السلبية لهذه المواد، الإصابة بعسر الهضم والحموضة، والإسهال والإمساك.

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4- تكون عاملا أساسيا في حدوث النزلات المعوية وجرثومة المعدة والإعياء الشديد للطفل.

5- هناك علاقة شديدة بين تناول الأطعمة التي بها مواد حافظة، وانخفاض القدرات الإدراكية عند الطفل، والذاكرة.

6- تؤثر المواد الحافظة، والملونات المستخدمة على المستوى الدراسي للطفل.

7- عند تناول هذه الأطعمة بكثرة تتسبب في إصابة بعض الحالات بمرض التوحد، أو فرط الحركة.

8- تُشعر الطفل بالشبع الشديد، وتقلل من شهيته لتناول الأطعمة المفيدة التي يحتاجها جسمه.

9- يمكن أن تكون سببًا في التأثير على الجهاز المناعي للطفل.

10- تزيد من معدلات الإصابة بالأورام، وانتقال العدوى بسهولة.

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