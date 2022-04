الامارات | خبراء تغذية يكشفون 4 مشروبات طبيعية تعزز صحة الكبد

شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء تغذية يكشفون 4 مشروبات طبيعية تعزز صحة الكبد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استطلع موقع Eat This Not That آراء خبراء التغذية حول أفضل عادات الشرب لكبد يعمل بشكل جيد. وأجمع الخبراء على 4 عادات رئيسة من أجل أمعاء صحية مع التقدم في العمر، بحسب "العربية" كما يلي:

1. كمية الماء المناسبة -

قال اختصاصي التغذية جامي فيت إن الماء عنصر مهم جدًا لصحة الكبد من خلال تحسين وظائف الجسم وتقليل خطر الإصابة بالأمراض.

2. القهوة والشاي الأخضر -

أكد الدكتور راشمي بياكودي أن للقهوة خصائص مدهشة في حماية الكبد، حيث يمكن أن تمنع الإصابة بأورام الكبد الخبيثة وأمراض الكبد المزمنة، كما ثبت علميًا أن القهوة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالتليف الكبدي وتليف الكبد، وفي حال كان الشخص لا يحب احتساء القهوة، فيمكنه تناول الشاي الأخضر، الذي يحتوي على مادة الكاتيكين التي تساعد على تحسين محتوى الدهون في الكبد وتكافح الالتهابات، من خلال تقليل الإجهاد التأكسدي.

3. عصير الشمندر -

أوضح الدكتور ديميتار مارينوف، المتخصص في علم التغذية، أن عصير الشمندر هو "أكثر المشروبات المضادة للأكسدة"، لأنه مليء بنوع محدد للغاية من مضادات الأكسدة يسمى بيتالين، والذي يشتهر بتعزيزه لصحة الكبد وتقليل الأكسدة والالتهابات.

4. المشروبات منخفضة السكر -

يؤكد الدكتور مارينوف أن السكر كعامل رئيس في سوء تغذية الكبد، حيث لا يمكن تخزين المواد الغذائية التي تحتوي على السكر بشكل فعال ويبدأ الكبد في تحويل الجلوكوز إلى دهون، وعندما تبدأ تلك الدهون بالتراكم في الكبد، يمكن أن يصاب العضو بالمرض.

