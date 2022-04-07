امرأة تقتل طفلها بالهيروين أثناء ولادته

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشفت سلطات ولاية الاباما الأمريكية تفاصيل محاكمة أم شابة متهمة بقتل طفلها الرضيع وكشف المحققون اعترافات اماندا مالباس -34 سنة- بتعاطي الهيروين والميثامفيتامين طوال فترة حملها أما الامر الاكثر صدمة هو تعاطيها الهيروين أثناء ولادتها للطفل لتتسبب فى ولادته متوفيًا, وفق ما ذكر صحيفة "البيان".

وتواجه اماندا تهمة تعريض طفلها للأذى الكيميائي تبعًا لتقرير الطب الشرعي، وهي تهمة تماثل تهم القتل وفقا لقانون الولاية حيث تواجه المتهمة أقصى عقوبة بالسجن مدى الحياة، اعترفت المتهمة بقيامها بحقن نفسها بالهيروين أثناء ولادتها طفلها فى المنزل في محاولة لتخفيف آلامها، وحين تعثرت وتضاعفت آلام الولادة استنجدت بالمسعفين ممن حضروا ليفاجأوا بآثار حقن المخدرات فى ذراعها وهي ملقاة على الارض، ووفق صحيفة الأخبار المصرية وصفت السلطات تصرف الأم بالأذى العمدي وليس عملا طائشًا يمكن تجاهله، خرجت اماندا من المستشفى تستند على عكازين لتتوجه إلى سيارة دورية لنقلها إلى سجن المقاطعة لحين محاكمتها، حيث اكد المحققون إنها لم تُظهر اى ندم طوال فترة التحقيق معها.