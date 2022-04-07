الامارات | قتيل و4 جرحى في انفجار بمستشفى في اليونان

شكرا لقرائتكم خبر عن قتيل و4 جرحى في انفجار بمستشفى في اليونان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع انفجار في المستشفى الرئيس في سالونيكي، ثانية مدن اليونان في شمال البلاد، متسبباً بسقوط قتيل وأربعة جرحى، أمس، في صفوف مرضى قسم معالجة «كوفيد-19» كما عُلم من مصدر طبي. وقالت وزارة الصحة اليونانية إن القتيل هو مريض يبلغ من العمر 79 عاماً.

بين الجرحى الأربعة هناك اثنان أصيبا بحروق بالغة، بحسب رجال الإطفاء اليونانيين، واثنان يعانيان مشاكل تنفس، كما قال مدير إحدى وحدات العناية المركزة في مستشفى بابانيكولاو، نيكوس كابرافيلوس، لوكالة فرانس برس.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبي لوكالة الأنباء الرسمية اليونانية إن «انفجاراً قوياً سُمع وأصيب الجميع بالهلع، لم نشهد أبداً شيئاً مماثلاً».

بحسب وسائل إعلام محلية، فإن مريضاً يعالج بالأكسجين قد يكون أشعل سيجارة في القسم، ما تسبب بالانفجار.

وقال عضو من الطاقم الطبي لوكالة فرانس برس إن «طبيباً رأى رجلاً يحترق ومريضاً يحاول مساعدته»، مضيفاً أن القسم «قد دُمر».

وأفاد رجال الإطفاء بأنه تم إجلاء 35 مريضاً ونقلهم إلى قسم آخر.

أظهرت صور بثها التلفزيون اليوناني العام دخاناً أسود يتصاعد من نافذتين في الطابق الثاني من خلف المبنى. وقال جهاز الإنقاذ إنه تم إرسال 30 رجل إطفاء و11 سيارة إلى المكان. وأعلن وزير الصحة اليوناني، ثانوس بليفريس، الذي توجه إلى المكان بعد ظهر أمس أن العواقب كادت تكون وخيمة أكثر، لولا أن الفريق الطبي تدخل بسرعة وقطع الأكسجين عن أماكن أخرى في المبنى.

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