الامارات | «دبي للثقافة» تختتم فعاليات «سكة 2022» بنجاحات فاقت التوقعات

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للثقافة» تختتم فعاليات «سكة 2022» بنجاحات فاقت التوقعات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسط إقبال لافت من قبل الزوار، اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» النسخة الـ10 من «مهرجان سكة للفنون والتصميم» الذي أقيم برعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عضو مجلس دبي، في حي الفهيدي التاريخي من 15 إلى 24 مارس الجاري تحت مظلة موسم دبي الفني 2022، وهي جزء من حملة «وجهات دبي - موسم الفنون» التي تم إطلاقها بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام.

وحققت دورة العام الجاري من المهرجان نجاحات فاقت التوقّعات، كان أبرزها تسجيل حضور قياسي تجاوز 80 ألف زائر على مدار 10 أيام؛ ليجمع محبّي الفنون من مختلف الثقافات والجنسيات تحت شعار «نحتفي بالفن، نحتفي بالازدهار» احتفالاً بالنجاحات التي تحققت على مدار النسخ التسع المتعاقبة للمهرجان. وستكون النسخة المقبلة من المهرجان في الفترة من 24 فبراير حتى الخامس من مارس 2023.

وفي معرض حديثه عن رحلة المهرجان الحافلة، قال المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي الدكتور سعيد مبارك بن خرباش: «إننا فخورون جداً بما حققته دورة العام الجاري من مهرجان سكة للفنون والتصميم التي واصلنا فيها تحقيق مهمتنا الهادفة لتوفير منصات للمواهب المحلية والإقليمية والعالمية، من أجل مساعدتها على الازدهار والنمو، وصولاً إلى تعزيز الصناعات الثقافية في الإمارة وترسيخ مكانتها عاصمةً عالمية للاقتصاد الإبداعي تماشياً مع أهداف استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي. لقد عشنا 10 أيام من التجارب الإبداعية الاستثنائية واحتفالات الفنون بجميع صنوفها التي أطلقت لمخيلاتنا العنان، واستمتعنا بإبداعات الفنانين الرائعين الذين كان لنا شرف الترحيب بهم في مهرجاننا هذا العام»

وقالت، مدير مشروع مهرجان سكة للفنون والتصميم 2022، نور خلفان الرومي: «إننا ممتنون لجميع من شاركنا في هذا النجاح الذي لم يكن ممكناً دون دعمهم، وخصوصاً شريك المهرجان، دو، وكذلك المؤسسات التعليمية والثقافية في الإمارات التي أتحفت المهرجان بمشاركات رائعة. كما نقدم كل الشكر والتقدير إلى متطوعينا الذين نعوّل عليهم في كل عام لنكون قادرين على إدارة مهرجان بهذه الضخامة، فشكراً لهم على عملهم الشاق».

واستضاف «مهرجان سكة للفنون والتصميم 2022» 1269 عملاً فنياً بمشاركة أكثر من 250 فناناً شاركوا حضورياً وافتراضياً، إلى جانب 57 ورشة عمل و70 عرضاً. كما شهد المهرجان نسبة مشاركة لافتة مع تسجيل 734 شخصاً في مختلف الجلسات وورش العمل. وتميّز المهرجان في دورة العام الجاري بمشاركة 79 فناناً إماراتياً حضورياً شكّلوا 50% من إجمالي عدد المشاركين، بالإضافة إلى 34 فناناً عربياً مقيمين في دولة الإمارات والخليج العربي و45 فناناً من الفنانين الأجانب المقيمين في دولة الإمارات ودول الخليج العربي.

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