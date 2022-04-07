الامارات | «فريق الشجعان» ينقذ رجلاً وابنته تاها في رحلة جبلية في حتا

شكرا لقرائتكم خبر عن «فريق الشجعان» ينقذ رجلاً وابنته تاها في رحلة جبلية في حتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ فريق الشجعان بمركز شرطة حتا ومركز الجناح الجوي رجلاً وابنته ضلا طريقهما في المسارات الجبلية أثناء ممارساتهما رياضة المشي الجبلي «الهايكنج»، وأصابهما الإرهاق والتعب، ولم يعودا قادرين على متابعة المسير.

وقال مدير مركز شرطة حتا، العقيد مبارك بن مبارك الكتبي، إن بلاغاً تقدمت به امرأة بريطانية الجنسية عبر مركز الشرطة الذكي SPS، في حتا، تطلب مساعدة الشرطة للعثور على زوجها وابنتها، وذلك بعد خروجهما عن المسارات المخصصة للسير في المناطق الجبلية، مشيرة إلى عدم قدرتهما على تحديد مكانهما أو مواصلة المسير.

وأضاف الكتبي: «فور تلقي البلاغ عبر مركز الشرطة الذكي SPS في حتا، توجه فريق الإنقاذ الجبلي (فريق الشجعان) وبرفقتهم الضابط المناوب إلى المكان، وشرع في تخطيط المسارات الجبلية والبحث عن المذكورين إلى حين عثورنا عليهما».

من جهته، قال نائب مدير مركز شرطة حتا، العقيد عبدالله راشد الهفيت، إن الأب وابنته كانا مصابين بالإعياء، ولم يتمكنا من مواصلة السير، ما استدعى طلب النجدة الجوية لإخراجهما من المسارات الجبلية، ولكن نظراً لوعورة المنطقة وتطاير الحصى كلما اقتربت طائرة الإنقاذ العمودية من الموقع، تدخلت دوريات الإنقاذ واصطحبتهما إلى قمة جبل، ليتمكن بعد ذلك الجناح الجوي من إنقاذهما ونقلهما إلى حيث فرق الإسعاف.

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