الامارات | نصائح لمرضى الضغط في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمرضى الضغط في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه مرضى الضغط مشاكل عدة خلال ساعات الصوم، ويزداد الأمر سوءاً مع عدم اتباع نظام غذائي صحي مناسب لحالاتهم.

ونقلت " عكاظ" عن دراسة حديثة نشرتها بحسب «dailymedicalinfo.com»، حول تأثير الصيام على مرضى ارتفاع ضغط الدم في رمضان أن الصيام آمن على الأفراد الذين يعانون من درجات بسيطة أو معتدلة من اضطراب ضغط الدم، ونصحت بعدة أمور خلال وجبتي الإفطار والسحور وهذه النصائح :

تناول السوائل والمياه والفواكه عالية الألياف

عدم التدخين طوال وقت الإفطار والسحور

نظم مواعيد نومك وتناول الأدوية في مواعيدها

استعمل زيت الزيتون أو بذور زيت الكتان

راقب مستوى ضغطك وتجنب الموالح

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