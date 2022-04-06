الامارات | انتحار رجل دين سوري داخل كنيسة في اللاذقية

شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار رجل دين سوري داخل كنيسة في اللاذقية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقدم الكاهن جورج رفيق حوش على إطلاق النار على نفسه ضمن كاتدرائية مارجرجس للروم الأرثوذكس في اللاذقية.

وذكرت وزارة الداخلية السورية في بيان لها أنه «بعد وصول عناصر قسم شرطة الشيخ ضاهر إلى المكان، شوهد الخوري حوش (مواليد عام 1956) جالس على كرسي ومصاب بطلق ناري في الصدر والمسدس ملقى على الأرض بجواره.

وتبيّن بحسب هيئة الكشف الشرعي أن سبب الوفاة صدمة رضية نازفة تالية لطلق ناري نافذ بالصدر باتجاه الظهر.

وأكدت وزارة الداخلية على أنه«من خلال التحقيقات تبين إقدام الكاهن على إطلاق النار على نفسه من مسدسه الخاص بسبب ضغوطات نفسية واجتماعية، حيث عثر بحوزته على قصاصات ورقية مكتوبة بخط يده تؤكد ذلك».

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