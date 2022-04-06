الامارات | عريس عراقي عمره 103 سنوات..العروس حسناء من مواليد 1985

شكرا لقرائتكم خبر عن عريس عراقي عمره 103 سنوات..العروس حسناء من مواليد 1985 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واقعة نادرة شهدتها العراق، أثارت موجة واسعة من التقاعل على منصات التواصل، حيث أقدم رجل يبلغ من العمر 103 سنوات، على الزواج، في محافظة الديوانية، جنوبي البلاد، وذلك للمرة الثالثة خلال حياته.

وتفاصيلا شهدت ناحية سومر، التي تبعد عن العاصمة بغداد نحو 180 كيلومترًا، قبل أيام حفل زفاف «مخيلف فرهود المنصوري»، بحضور ذويه وأقربائه في القرية النائية. بحسب «سكاي نيوز».

وقال عبد السلام وهو نجل، المعمر مخيلف، في تصريح لـ«سكاي نيوز عربية»، إن «والدي تزوج للمرة الثالثة خلال مسيرة حياته، وهو من مواليد عام 1919، حيث تُوفّيت زوجته الأولى عام 1999، ليتزوّج امرأة أخرى، وأنجب منها كذلك».

وأضاف أنه «في نهاية العام الماضي، ومطلع العام الحالي، حصلت مشكلة مع زوجته، فذهبت إلى بيت أهلها، ولم تعُد رغم مرور عدة أشهر، فطلب منّا الوالد إيجاد امرأةٍ أخرى له، وهو ما حصل بالفعل».

وأشار إلى أن «الاختيار وقع على امرأة حسناء، من مواليد 1985، وتمّت خطوبتها، وبعد ذلك أُقيمت له حفلة الحناء ثمّ الزواج، وقد شارك في زفّته أبناؤه التّسعة الباقون وأحفاده وأولاد أحفاده وأحفاد أحفاده»، ولدى الرّجل المسن، 10 أبناء؛ ستّة بنين و4 بنات.

وأثار هذا الزواج تفاعلًا واسعًا، وترحيبًا مِن قِبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي به، باعتباره دليلًا على إقبال المعمر مخيلف، وحبّه للحياة وتفاؤله.

وتعدّ مثل تلك الزيجات نادرة، ولكن شهد الاردن في 2020، زواج المعمر الأردني، عارف عطية الجداية، وهو بعمر 103 سنوات أيضًا.

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