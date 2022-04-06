الامارات | تفاصيل مروعة.. قاتلة "فتاة المول" المحكومة بالإعدام تكشف لحظات صديقتها الأخيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مروعة.. قاتلة "فتاة المول" المحكومة بالإعدام تكشف لحظات صديقتها الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد الحكم على المتهمين في قضية "فتاة المول"، اليوم حيث أصدرت المحكمة حكماً بالإعدام على المتهمة الأولى "نورهان" صديقة المجني عليها نجلاء نعمة الله، والثاني بالإعدام، والسجن للمتهم الثالث.

وكانت التحريات كشفت أن كاميرات المراقبة في الطرقات الموجودة في المول، مكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية المتهمين بعد أن وثقت مقطع فيديو مدته 130 ثانية لحظة قتل الضحية وهروب المتهمين من مكان الحادث.

وأضافت التحريات وأن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين أحدهما صديقة المجني عليها وتدعي "نورهان" قاموا بخنق وطعن الفتاة وفروا هاربين.

كانت القاتلة والمجني عليها زملاء في العمل بإحدى العيادات الطبية منذ 4 سنوات، إلاّ أنّ الخلافات التي نشبت بين المتهمة والمجني عليها، زرعت الغيرة والحقد داخل نفس "نورهان"، بالإضافة إلى تميز الضحية عن المتهمة في العمل، لتختمر في رأس الأخيرة فكرة قتلها والتخلص منها، وأعدت لذلك الأدوات اللازمة واستعانت بشخصين لتنفيذ مخططها.

وكشفت المتهمة الأولي "نورهان" المتهمة بقتل صديقتها اللحظات الأخيرة في حياتها، أثناء التحقيق معها في النيابة العامة هي وشريكاها الشابين اللذان نفذا معها جريمة القتل داخل عيادة طبيب عيون داخل المول طمعا في أموال إيراد العيادة التي تعمل فيها المجني عليها.

وقالت "نورهان": "اتفقت مع أحد أقاربي يدعي محمد وصديقه أحمد على سرقة إيراد العيادة الذي تعمل فيها صديقتها نجلاء فوضعت المخدر في العصير وذهبت إلى العيادة".

وذكرت المتهمة أن نجلاء المجني عليها: "استقبلتني بالأحضان وقدمت لها العصير المخدر، وعندما تأخرت في شربه قمت باستدعاء قريبي وصديقه وقام أحدهما بضربها وعندما حاولت الاستغاثة كتم الأخر أنفاسها وهي تنظر إلى وتقول: (حرام عليكي .. ليكي يوم) حتى سقطت على الأرض جثة هامدة".

وجاء في الاعترافات الأولى للقاتلة والتي بدت تفاصيلها مروعة: "كانت بتتكلم مع خطيبي وبتقوله لبسي مش محترم، وإني كنت أعرف حد قبله، ودخلنا علاقة محرمة مع بعض، وكان هيسيبني بسبب الكلام ده مع إنه محصلش".

وواصلت "نورهان" اعترافاتها، قائلة إنها في شهر يونيو الماضي تواصلت مع المتهم الثاني "مصطفى"، وأخبرته أن المجني عليها سرقت منها بعض المتعلقات وترغب في الانتقام منها، مشيرة إلى أن الأخير أخبرها بأن والده لديه نوع دواء يحتوي على منوم يصلح لاستخدامه في تنفيذ مخططهم، حيث كان من المقرر أن يجعلوها تتناول المخدر وينقلوها في "توك توك" لمكان آخر وقتلها فيه.

وذكرت أن سائق الـ"توك توك" رفض الاشتراك معهم قائلة: "مصطفى قالي محمد صاحبه هيساعدنا في الموضوع مقابل 500 جنيه" لكنه تراجع في النهاية.

وواصلت "نورهان" اعترافاتها، مشيرة إلى أنهم اتفقوا على موعد تنفيذ الجريمة يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس 2021، وهو موعد إجازة الطبيب في العيادة.

وتابعت: "اتفقنا هطلع أديها المخدر ويطلعوا بعد كده يقتلوها، وأنا فعلا طلعت وشربت شوية عصير، وخليت شوية وحطيت فيهم المنوم، وقولت لنجلاء خدي شوية العصير دول فمرضتش وقالتلي مش عايزة" إلا أنها أخبرتهم بضرورة تنفيذ الجريمة اليوم فصعدوا لها.

وشرحت تفاصيل الواقعة، حيث بدأت بقيام مصطفى بكتم أنفاس المجني عليها حتى سقطت أرضا بمساعدة محمد المهتم الثالث، وتابعت "مصطفى خنقها من زورها وضرب دماغها في الأرض ورحت قولتلها بوظتي حياتي وضربتها في دماغها برجلي وبالسكينة في رجليها من تحت وفي راسها".

وذكرت أنهم عقب تنفيذ الجريمة غسلوا أيديهم وملابسهم داخل العيادة، وأخذت منها السلسلة والقرط الذهبي والخاتم، وتحصل مصطفى على المبلغ المالي وهاتفين من شنطة المجني عليها.

"قصيت سلك الكاميرات ومصطفى كسرها بالصاموله وأخدت كاميرا منهم مصطفى فكهالي"، تتابع المتهمة وصف جريمهتم، مشيرة إلى أن دوافعها حول تلك الجريمة هو الانتقام من المجني عليها كونها السبب وراء رغبة خطيبها في الانفصال عنها، حسبما ذكرت وليس العمل محلها كما انتشر.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن نجلاء توفيت بسبب إسفكسيا الخنق، وقال إن المتهمين استخدموا الإيشارب الذي كانت ترتديه المجني عليها وقت الحادث، في تنفيذ جريمتهم، وكشف التقرير تعرض نجلاء أيضأ لطعن في منطقة البطن بالإضافة إلى وجود كدمات متفرقة بجسدها وتهتك في منطقة الرأس.

في الوقت نفسه، سيطرت حالة من الحزن على صفحة محمود خطيب نجلاء الضحية، التي تعمل سكرتيرة في عيادة طبيب رمد بكفر الدوار، وتحدث عن تفاصيل علاقة خطيبته بصديقتها نورهان المتهمة بقتلها بمساعدة شابين من أقاربها بقوله: "لييييه يا نور نفسي أعرف ليه.. دي كانت بتلبسك هدومها وبتاكل معاكي في طبق واحد يا نورهان.. بقي تقولك الحقيني وتكملي عليها ليه حرمتينا من براءتها ربنا ينتقم منك أشد انتقام يا رب".

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