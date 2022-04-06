XE أحدث متحور لكورونا.. 10 أعراض غير عادية يجب الانتباه لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أكدت منظمة الصحة العالمية (WHO)، أن متحور XE لفيروس كورونا مؤتلف من سلالتي BA1 و BA2 من أوميكرون، وبالنظر إلى الوضع الحالي، من الصعب تحديد ما إذا كان هذا المتحور سيكون كارثيًا، ولكن فقط المعرفة الملموسة حول الأعراض والعلامات يمكن أن تساعدنا في تجنب العدوى.

سلالة فيروس كورونا XE

سلالة XE مؤتلف من أوميكررون BA1 و BA2. يحدث المتغير المؤتلف عندما يصاب الفرد بأكثر من متغير واحد يتحد فيما بينهم من خلال مشاركة المادة الجينية.

أصابت سلالة XE حتى الآن 637 شخصًا في المملكة المتحدة، لم يتم العثور على تقارير عن حالات الإصابة بالعدوى XE في أي مكان آخر.

الأعراض التي يجب الانتباه إليها

تختلف أعراض كوفيد من شخص لآخر ومن المهم جدًا معرفة ماهية هذه الأعراض حتى يمكن تجنب شدة العدوى، في حين أن الفيروس التاجي له تأثير أكثر اعتدالًا على العديد من الأشخاص، فإنه يتسبب في الخراب في العديد من الأشخاص الآخرين، لذلك من المهم جدًا فهم أعراض العدوى التي لا تبدو كأعراض شائعة، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.

ضباب الدماغ

يُعد ضباب الدماغ، الذي يظهر غالبًا في مرضى COVID ، حالة يعاني فيها الفرد من تفكير بطيء، يبدو أن قدرة التفكير لدى الفرد قد تقلصت، يقول تقرير صادر عن كلية الطب بجامعة هارفارد: "ضباب الدماغ ليس مصطلحًا طبيًا أو علميًا؛ فهو يستخدمه الأفراد لوصف شعورهم عندما يكون تفكيرهم بطيئًا وغامضًا وغير حاد".

الهذيان

كشفت الدراسات البحثية عن الصلة بين خطر الإصابة بالهذيان بعدوى كوفيد، وفقًا لدراسة، كان 20-30 ٪ من مرضى كوفيد الذين تم نقلهم إلى المستشفى من المحتمل أن يصابوا بالهذيان، وفقًا لتقرير صادر عن مجلة صحية، فقد مر الهذيان دون أن يلاحظه أحد في الحالات المبكرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن بعض مرضى الفيروس التاجي كانوا تحت تأثير المهدئات، يقول الخبراء إن أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل قلة من الناس يصابون بالهذيان بعد COVID ربما يرجع إلى أن جهاز المناعة في الجسم يبالغ في رد فعله تجاه الفيروس ويمكن أن يمنع الدم من الوصول إلى دماغ المريض.

الارتباك

يسرد مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة هذا باعتباره أحد الأعراض المحتملة لـ كوفيد، قال خبراء COVID إن الارتباك الذهني قد يكون من العلامات المبكرة، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة فلوريدا، كان الأشخاص الذين أظهروا أعراض الارتباك أكثر عرضة للإصابة بـ COVID بثلاث مرات أكثر من غيرهم.

الخفقان

علامة أخرى على COVID تتداخل مع علامات العديد من المشكلات الصحية الأخرى، بينما يتجاهل الكثير من الناس الخفقان ويرون أنه شيء سيختفي في الوقت المناسب، خلال أوقات كوفيد، يجب على المرء أن يأخذ باستمرار الاقتراحات الطبية إذا حدث ذلك بانتظام، لا ينبغي أبدًا تجاهل زر الذعر هذا لمعظم أمراض القلب.

تهيج الجلد وتغير لونه

شوهد طفح في العديد من مرضى كوفيد وأكدت دراسات مختلفة أن COVID له تأثير ضار على الجلد للعديد من الأفراد.

أكدت الوكالات الصحية أيضًا تأثير COVID على الجلد والشفاه والأظافر،ـ يسرد مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة "بشرة أو شفاه أو أظافر شاحبة أو رمادية أو زرقاء اللون، اعتمادًا على لون البشرة" كأعراض محتملة وعلامة تحذير طارئة لـ كوفيد.

اعتلال الأعصاب في الحبل الصوتي

أثبتت الدراسات وجود صلة بين تنقل الأحبال الصوتية وعدوى فيروس كورونا، "قد يمثل شلل العصب الحنجري جزءًا من الطيف العصبي لـ كورونا، عند حدوث تغيرات في الصوت في المرضى أثناء الإصابة بـ كوفيد، ينبغي النظر في إمكانية الإصابة بشلل الأحبال الصوتية بسبب تلف الأعصاب المحيطية الناجم عنSARS-CoV-2 ، "تقول دراسة.

من المحتمل حدوث إصابة في العصب المبهم الذي يتحكم في الصوت والبلع والتنفس والسعال أثناء الإصابة بفيروس كورونا.

الحمى

بعد ثلاث سنوات من انتشار الوباء، لا تتجاهل الحمى وعلامات الحمى، لا ينبغي السماح لارتفاع درجة حرارة الجسم بالهبوط من تلقاء نفسه؛ يجب أن تعالج.

وفقًا لتطبيق ZOE COVID ، تعد الحمى (ارتفاع درجة الحرارة) من الأعراض الشائعة لـ كورونا، والتي تؤثر على أكثر من ثلثي الأشخاص المصابين بالمرض، إذا كانت درجة حرارة جسمك أعلى من 37.8 درجة مئوية، يجب أن تحصل على مساعدة طبية على الفور.

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نقص الأكسجة

نقص الأكسجة هو حالة لا يتوفر فيها الأكسجين بكميات كافية على مستوى الأنسجة للحفاظ على التوازن الكافي.

تم العثور على هذه الحالة في العديد من مرضى COVID. نظرًا لأنه لم يتم العثور على أنه شديد، باستثناء سريريًا، فقد وصفه الخبراء بأنه نقص الأكسجة السعيد، يُظهر مرضى كوفيد أعراضًا نموذجية حيث يعاني المريض من انخفاض مستوى الأكسجين في الدم مما قد يؤدي إلى فقدان الوعي ولكنه في حالة تأهب ولا تظهر عليه مثل هذه الأعراض.

ضيق الجهاز الهضمي

من المحتمل أن يؤثر اضطراب طفيف في الجسم على صحة الأمعاء، مشاكل الجهاز الهضمي والمشاكل ذات الصلة مثل فقدان الشهية والغثيان والإسهال شوهدت بشكل شائع لدى الناس.

وفقًا لدراسة أجرتها Stanford Medicine على 116 فردًا مصابًا بفيروس كوفيد، كان ما يقرب من ثلثهم يعانون من مشاكل متعلقة بالهضم.

فقدان حاسة التذوق والشم

تم الإبلاغ عن فقدان حاسة التذوق والشم بشكل كبير خلال الموجة الثانية من COVID التي قادتها سلالة دلتا. لم يتم رؤية هذه الأعراض خلال موجة كوفيد الثالثة بقيادة أوميكرون، ولكن، حتى الآن، هذه الأعراض تجذب الباحثين، يعاني الناس من فقدان حاسة الشم والتذوق لأشهر كاملة، استعاد الكثير من الناس حاسة الشم والذوق بعد عام كامل تقريبًا.

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