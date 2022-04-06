تعرف علي أماكن السياحة العلاجية في مصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

السياحة العلاجية من أهم أنواع السياحة في مصر ومصدر جذب للسائحين ،ويتوجه المصريين والسائحين الأجانب إلي أماكن السياحة العلاجية في مصر لتميزها بوجود بعض المدن التي تتمتع بالمقومات المتكاملة اللأزمة للسياحة العلاجية .

ويستعرض لكم الخليج 365 أهم أماكن السياحة العلاجية في مصر :

1-الرمال السوداء بالغردقة

-تقع علي بعد 295 كم جنوب السويس ، ثراوتها الطبيعية جعلتها من أهم الأماكن السياحية العلاجية في مصر .

-وتتميز مدينة الغردقة بقربها من منطقة سفاجا الغنية بالعناصر المشعة في رمالها السوداء ،وتعتبر هذه الرمال السوداء المادة الأساسية لعلاج الأمراض الجلدية مثل "قشر السمك " من خلال دفن الجسم في الرمال السوداء .

-ساعد وقوع الرمال السوداء في منطقة سفاجا علي البحر الأحمرفي علاج أمراض الروماتويد والروماتيزم .

-وساعد وجود الشعب المرجانية في مياه البحر الأحمر علي الإستشفاء من مرض الصدفية .

فرصة للشراء: تخفيضات تصل لـ 70%.. أكواد خصم على خزين رمضان والأطعمة والأجهزة الكهربائية والملابس (اطلب وتصلك لباب البيت)

2-كهف الملح بمدينة مرسى مطروح:

مكان يقع بمنطقة وادي الرمل طريق السلوم بمرسى مطروح ،يعتبر أول كهف ملحي أقيم بمحافظة مرسى مطروح للإستشفاء .

-تعتمد فكرة الكهف علي إشباع الجسم بمادة اليود اللأزمة لإزالة السموم وتنشيط الغدة الدرقية عن طريق إدخال الراغبين إلي الكهف المفروض أرضيته والأسقف والجدران بالملح الصخري المستخلص من البحر المتوسط والمشبع بمادة اليود يبدأ المريض بالدخول والجلوس علي لمدة 45 دقيقة لإستنشاق اليود والتأمل ثم بعد ذلك يتم تشغيل التكييف لتزويد الغرفة بالهواء ثم غلق الأبواب .

-يساعد هذا الكهف في التخلص من الكثير من الأمراض منها : الأمراض العصبية والنفسية والإرهاق والتوتر وإزالة السموم وحساسية الصدر والغدة الدرقية وتنشيط الدورة الدموية وإرتفاع ضغط الدم والتخلص من الطاقة السلبية في الجسم .

3-عيون موسى بسيناء :

تعتبر منطقة عيون موسي من أهم مناطق جنوب سيناء العلاجية نظرا لشهرتها في علاج الكثير من الأمراض ووجود مجموعة من العيون الكبريتية بها التي تساهم في علاج التهاب المفاصل والنقرس المزمن والإلتهاب العصبي وأمراض الجهاز التنفسي مثل:الجيوب الأنفية والنزلات لاشعبية والربو عن طريق النزول في المياه الكبريتية والإستشفاء بالطمي المترسب حول الينابيع ولاينصح التعرض للشمس كثيرا أثناء السباحة في العين .

-من أشهر الحمامات العلاجية بجنوب سيناء حمام فرعون الذي يقع علي مسافة 240كيلو متر من القاهرة وهو عبارة عن بقع عيون كبريتية تبلغ حرارتها 27 درجة مئوية ، يعتبر الأهم بين العيون والأبار لإحتوائه علي عناصر الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والسيليكون مما يساعد في علاج أمراض إلتهاب العظام والأمراض الجلدية .

4-الرمال الصفراء بأسوان :

تعتبر أسوان من أجمل المدن في العالم ، وتمتلك أسوان العديد من خدمات السياحة العلاجية ويتوافربها أنواع ممتازة من الرمال الصفراء الناعمة علي ضفة النيل الغربية وأبو سمبل وتوشكي والجنينة والشباك وهذه الرمال صالحة لغرض الطب .

-تتنوع الأمراض التي يمكن علاجها بالرمال الصفراء منها :الروماتيزم والروماتويد والنقرس والأمراض الجلدية مثل "الصدفية والبهاق" وتعالج أيضا أمراض الكلى والجهاز التنفسي والتخلص من القلق والضغوط النفسية .

-يتم العلاج عن طريق دفن الجسم في الرمال وقت الضحي للإستشفاء قبل غروب الشمس لمدة تتراوح مابين 5 دقائق إلي ساعة .

-وينصح بوضع مظلة شاطئ فوق رأس المريض لحمايته من أشعة الشمس .

5- رمال جبل الدكرور بواحة سيوة :

-يتوافد الكثير من المرضي من كافة أنحاء العالم علي جبل الدكرور بواحة سيوة للشفاء .

-يبدأ موسم العلاج بداية من منتصف يوليو ويستمر حتي منتصف شهر ديسمبر ،تعتمد فكرة العلاج في جبل الدكرور بدفن جسم المريض كله في رمال جبل الدكرور ماعدا الوجه لمدة نصف ساعة لمدة تتراوح مابين 3 إلي 7 أيام .

تساعد رمال جبل الدكرور بواحة سيوة علي علاج أمراض الروماتيزم والروماتويد وألالام المفاصل والعمود الفقري والسمنة والتخلص من التوتر .

6-واحة الخارجة بأسيوط :

تقع علي بعد 232 كم جنوب أسيوط وتحتوي علي أبار عميقة مثل : أبار بولاق وأبار ناصر وأبار موط ، تساعد هذه الأبار في علاج الأمراض الروماتيزمية وحصي الكلي والأمراض الجلدية مثل الصدفية وإضطرابات الجهاز الهضمي .

-تنتشر بالقرب منها الكثبان الرملية الناعمة التي يمكن إستخدامها من خلال دفن جسم المريض لعلاج أمراض المفاصل والالام الغضاريف والروماتويد .

لمتابعه كل ما يخص السفر والسياحة.. اضغط هنا