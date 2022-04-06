كورونا اليوم: بشرى بشأن انخفاض الإصابات.. وتحذير من ظهور سلالات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

الصحة العالمية: انخفاض إصابات كورونا بنسبة 39% بإقليم شرق المتوسط

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفي، إن هناك انخفاض فى عدد إصابات ووفيات كورونا على مستوى العالم، ومستوى اقليم شرق المتوسط.

وأوضح، أنه يوجد باقليم شرق المتوسط حوالى 22 مليون حالة اصابة، و340 ألف حالة وفاة فى إقليم شرق المتوسط، مشيرا إلى أن هناك انخفاض بنسبة 39% فى عدد الاصابات بالاقليم، ويجب الالتزام بالاجراءات الوقائية المطلوبة، والالتزام بأخذ جرعات اللقاح.

الصحة العالمية: ظهور سلالات جديدة لكورونا في حكم الأكيد

كشفت منظمة الصحة العالمية أنه قد حدث انخفاض في الإصابات والوفيات العالمية في غضون الأيام الماضية.

وأكدت المنظمة أن "سارس– كوف- 2" (كورونا المستجد) يستمر في التطور، مشيرة إلى أنه "بالنظر إلى المستوى العالي الحالي لانتقال العدوى، ففي جميع الاحتمالات، ستظهر متغيرات أخرى لكورونا، بما في ذلك المتغيرات المؤتلفة.

أعراض متحور أوميكرون الجديد: لماذا يمكن الخلط بين متغير XE ونزلات البرد

أوميكرون هو أحدث نوع من أنواع فيروس كورونا المنتشر في المملكة المتحدة، ولكن ما هي الأعراض؟ كيف يمكن الخلط بينه وبين نزلات البرد؟.

تم ربط 9 أعراض جسدية جديدة بالمتغيرات الحالية بالإضافة إلى أحدث سلالة Omicron XE - ولكن قد يكون من الصعب تحديدها أكثر مما تعتقد، تتشابه العديد من أعراض فيروس كورونا مع الأمراض الأخرى، ولكن ما هي الأعراض المرتبطة بنزلات البرد؟ كيف يمكنك التمييز بينهما؟.. هذا ما يكشفه موقع صحيفة إكسبريس البريطانية.

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ما هي أعراض Omicron XE؟

في حين أن الخدمة الصحية في المملكة المتحدة لم تقم بتحديث قائمة أعراض Covid المحتملة إلا مؤخرًا، فقد تم التعرف على العديد من العلامات المضافة حديثًا على نطاق واسع في أماكن أخرى لفترة من الوقت.

احتفظت منظمة الصحة العالمية (WHO) ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة بقائمة أعراض طويلة بنفس القدر لبعض الوقت، تشمل القائمة الرسمية لأعراض COVID-19 العامة الآن:

ارتفاع في درجة الحرارة أو رجفة (قشعريرة)

سعال جديد ومستمر

فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق

ضيق في التنفس

الشعور بالتعب أو الإرهاق

ألم جسد

صداع

التهاب الحلق

انسداد أو سيلان الأنف

فقدان الشهية

إسهال

الشعور بالمرض

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