هل سحب بيضة كيندر من الأسواق البريطانية بسبب التسمم؟.. طبيبان يكشفان الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أصيب حوالي 57 شخصاً، معظمهم من الأطفال الصغار، بتسمم غذائي بعد تفشي بكتيريا السالمونيلا الذي يمكن أن يكون ذا صلة بنوع من الشوكولاتة يباع على شكل بيض، ويعرف باسم كيندر سربرايز.

وقالت وكالة معايير الغذاء إن دفعات من هذه الشوكولاتة-البيض سحبت من السوق لأنها قد تكون ملوثة، ونصحت الناس بعدم تناول بعض الأنواع، ومنها التي تباع في وزن 20 غراماً، أو العبوة التي تباع وفيها ثلاث بيضات والتي يتراوح تاريخ إنتاجها بين 11 يوليو و7 أكتوبر 2022.

ولم تتلق الجهات المسؤولة أي بلاغ عن أي وفيات، لكن ثلاثة أرباع المصابين بالسالمونيلا الـ57 حتى الآن كانوا من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم خمسة أعوام أو أقل.

وقالت هيئة الخدمات المالية إن فيريرو سحبت المنتجات طواعية كإجراء احترازي، وأضافت أنها لم تتلق أي شكاوى، وأضافت أن الشركة تعمل عن كثب مع سلطات سلامة الأغذية لتحديد السبب الدقيق لتفشي المرض.

ويصنع البيض-الشوكولاتة الذي سحب من السوق في نفس المصنع في بلجيكا. وقالت هيئة الرقابة المالية إن المنتجات الأخرى التي تصنعها كيندر لا يُعتقد أنها ستتأثر.

وقالت الوكالة في تنبيه إن التحقيقات التي أجرتها هيئات الصحة العامة "وجدت صلة بين الحالات المبلغ عنها للتسمم بالسالمونيلا في جميع أنحاء بريطانيا ومنتج معين أنتجته شركة فيريرو".

وفي إطار ذلك، تواصل الخليج 365 مع الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، والدكتور كريم جمال أخصائي التغذية العلاجية ليوضحا أسباب المحتملة لتمسمم المصابين بالسالمونيلا.

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سيد حماد: الخطأ قد يكون في التصنيع

يقول حماد: "السبب المحتمل لحدوث ذلك، مثله مثل أي منتج غذائي، لم يتم الاهتمام بحفظه وإنتاجه وتقيمه وطرق التغليف، ليتعرض للإصابة بتلوث السالمونيلا، وطرق التعقيم لم تكن كافية لقتل بكتيريا السالمونيلا".

وأضاف: "الخطأ هنا قد يكون في إهمال إجراءات صحة وسلامة الغذاء في مراحل إعداده، لكن مكوناته ليست السبب فهو مكون من الكاكاو واللبن ومنتجات الشيكولاتة، وهو منتج ذو جودة الية وإجراءات السلامة جيدة نظرا لأنها شركة عالمية".

واختتم حماد: "وهو في الأغلب خطأ في مراحل الإنتاج والتصنيع والتغليف النهائي أو التخزين في ظروف غير مناسبة أو الحفظ على درجات حرارة ليست كافية أعلى من 5 مئوية، أو تلوث عرضي، خاصة أن هناك أنواع من البكتيريا تفرز سموما، ما قد يسبب تسمما غذائيا".

كريم جمال: عدم الاهتمام بالنظاقة الشخصية قد يكون السبب

من جانبه يقول أخصائي التغذية العلاجية، كريم جمال، إن حدوث ذلك قد يكون بسبب التلوث أثناء التصنيعـ بسبب عدم الاهتمام بالنظاقة الشخصية.

وأضاف:" قد يكون بسبب أن أحد العمال لم يعقم يديه جيدا، ولكن هذا في مصانع صغيرة تتعامل عن طريق اليد، إنما في حالة "كيندر" كشركة كبيرة، في الأغلب المكلة في الصرف الصحي، حيث أن جزء من المننتج قد تعرض لمشكلة تلوث عن طريق الصرف في خط إنتاج معين".

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