هذا ما يحدث لجسمك عند النوم بدون وسادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

عُرفت الوسائد في بلاد ما بين النهرين، وكانت تصنع من الحجر، والأثرياء فقط هم من كانوا يستطيعون تحمل تكاليفها.

وعلى عكس القديمة، فإن الوسائد التي نستخدمها اليوم ناعمة ومريحة، ولا يستطيع الكثير من الناس النوم دونها، ولكن قد لا يكون النوم عليها أفضل طريقة للشعور بالراحة أثناء النوم، حيث يمكن أن تؤثر على جسمك ومزاجك، وفق ما نشره موقع "brightside".

- الوقاية من آلام الظهر:

يمكن أن تؤدي العديد من الوسائد إلى وضع غير طبيعي للنوم، وعلى الرغم من أن الوسادة نفسها لن تتسبب في إصابة الظهر، إلا أنها قد تفاقم العديد من الأعراض.

لذا عندما تنام بدون وسادة، يمكن للعمود الفقري أن يرتاح أكثر لأن جسمك سيتخذ وضعه الطبيعي.

- يساعدك على التعامل مع آلام الرقبة:

لا تساعدك معظم الوسائد على النوم في وضعية سليمة وصحية، بل يمكنها في الواقع أن تجعل نومك أسوأ، وذلك لأن ثني رقبتك بأي طريقة لفترة طويلة سيجعلك لا تشعر بالراحة، وسواء كانت الوسائد شديدة الصلابة أو لينة جداً، فقد تؤدي إلى آلام الرقبة، لذا ينصح بالنوم دونها.

- محاربة الصداع:

إذا كنت تستيقظ وأنت تعاني من صداع أو وجع في الرأس، فقد تكون وسادتك السبب، نظرا لأن المرتفعة جداً ترهق رأسك وتجعل رقبتك تدور للأمام، ما يزيد من توتر عضلاتها، وقد يصيبك هذا بالصداع في الصباح بمجرد النهوض من السرير.

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- قد يخفف من التوتر:

إذا كانت وسادتك تجعلك منزعج ليلا أثناء النوم، فقد ينتهي بك الأمر إلى التقلب كثيراً في نومك.

وكلما زادت اضطرابات النوم، قلّ الوقت المتاح لجسمك لممارسة العديد من الوظائف المهمة التي تحدث أثناء النوم، حيث قد يؤثر الحرمان المستمر من النوم على مزاجك ومهاراتك في التفكير، ويؤدي إلى إفراز جسمك للمزيد من هرمونات التوتر أثناء النهار.

- يمنع ظهور حب الشباب على الوجه:

يفضل النوم دون وسادة، وذلك لأن عادة ما ينضغط الوجه على الوسادة معظم الوقت أثناء الليل، وربما لا يغسل غطاء الوسادة كل يوم، فيجمع الأوساخ والدهون الجسدية والغبار المنزلي، وكل هذا يمكن أن يؤدي إلى ظهور البثور والالتهابات والتجاعيد المبكرة.

- قد يكون مفيداً لشعرك:

إذا كنت تستيقظين في الصباح بشعر جاف ومتشابك، ينصح بالتخلي عن وسادتك من أجل جمال خصلات شعرك.

عندما تتقلبين مراراً في الليل، فإن شعرك يفرك بغطاء الوسادة، مما يؤدي إلى تقصفه، بالإضافة إلى يمكن لأغشية الوسادة أيضاً امتصاص الزيوت من شعرك، ما قد يجعله جافاً وهشاً.

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