7 أشياء سرية على متن طائرة لا يستخدمها سوى الطيارين.. اعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يتمتع الطيارون بالتأكيد بالعديد من الامتيازات على متن الطائرة وأثناء الرحلة، وعلى الرغم من أنك ربما تعتقد أنك تعرف ما يفعله الطيار، فقد لا تعرف كل شيء عن الأشياء المسموح لهم باستخدامها.

على سبيل المثال، هل تعلم أنه يوجد في سقف قمرة القيادة زوج من الحبال التي يمكن أن تساعدهم على الهروب في حالة الطوارئ؟.. والعديد من الاستخدامات الأخرى التي نذكرها لكم وفق ما نشر موقع "برايت سايت".

- غرفة نوم مريحة:

عندما يقومون برحلات طويلة المدى، وهذا يعني رحلة تستغرق أكثر من 6 ساعات، يحتاج طاقم الطائرة إلى الراحة أيضًا، تمامًا مثل المضيفات، لذلك عادة ما تكون هناك غرف للنوم، حيث يمكن للطاقم أخذ قيلولة عندما يكونون مرهقين.

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- دش وحمام:

في الطائرات التجارية الأكبر حجمًا، يوجد أيضًا دش يقع بجانب غرف النوم، حيث يمكن للطاقم الانتعاش بعد أخذ قيلولة، ولذلك خلال هذه الرحلات الطويلة ، هناك دائمًا طاقم إضافي على متن الطائرة ليحل محل أولئك الذين يستريحون، وفترات الراحة إلزامية لجميع طاقم الرحلة.

- أقنعة الأكسجين لحالات الطوارئ:

في بعض حالات الطوارئ، يحتاج الجميع إلى الأكسجين من مكان ما، والركاب لديهم أقنعة الأكسجين الخاصة بهم ، لذلك يجب أن يكون لدى الطيارين أغطية خاصة بهم.

وفي قمرة القيادة، توجد أقنعة خاصة للارتداء تقع على الجانب الأيسر لكل طيار، إنها أكثر تعقيدًا قليلاً من تلك الموجودة مع الركاب، كما أنها تدوم لفترة أطول، لأن الطيارين بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على حل المشكلة والهبوط بأمان.

- فأس تحطم لاستخدامها في حالات الطوارئ:

على الرغم من أنه يتم إخفائه عن الركاب، إلا أن الطيارين لديهم فأس يمكنهم استخدامه إما لفتح الألواح لمكافحة حريق أو لكسر النافذة، إذا لزم الأمر، ويمكن أن يكون مفيدًا أيضًا عندما يحتاجون إلى البقاء في بيئة مثل الغابة.

- كاميرا فيديو:

يتواصل الطيارون طوال الوقت مع وحدة التحكم في برج الهواء من أجل التحقق من جميع تفاصيل الرحلة، لكن بعض مقصورات القيادة تحتوي أيضًا على كاميرات فيديو تسجل الطيارين، ويعرف طاقم الرحلة بذلك ، ويسجل أيضًا جميع بيانات الرحلة، يمكن التحقق منه لاحقًا لأسباب مختلفة.

- حبال الهروب لإخلاء الطائرات:

في كل قمرة قيادة، يوجد حبلين يمكن استخدامهما لإخلاء الطائرة من خلال النوافذ، ويبلغ طول الحبال بضعة أمتار وهي معقودة أيضًا، وهذا يساعد الطيارين على الانزلاق بسهولة أكبر.

- انزلاق النوافذ للإخلاء:

من أجل استخدام تلك الحبال التي تحدثنا عنها ، يجب عليهم إخلاء الطائرة بوسائل أخرى إذا لم يكن الباب خيارًا مناسبا، لذا فالخيار الآخر هو النافذتين المنزلقتين على جانب كل طيار والتي تفتح للداخل, يتم استخدامها كوسيلة للإخلاء في حالة الطوارئ.

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