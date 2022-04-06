الامارات | إنقاذ كويتية في حادث انقلاب سيارة في الكويت

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شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ كويتية في حادث انقلاب سيارة في الكويت والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام في الكويت بوقوع حادث انقلاب وانحشار على طريق الفحيحيل السريع حيث تم توجيه فرقة بمركز ميناء عبدالله والفحيحيل إلى موقع الحادث .
ووفقاً لموقع "الراي" تم إخراج المصابة من المركبة وهي في حالة مستقرة، وتسليمها إلى الطوارئ الطبية.
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