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الامارات | إنقاذ كويتية في حادث انقلاب سيارة في الكويت

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متابعات - الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ كويتية في حادث انقلاب سيارة في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام في الكويت بوقوع حادث انقلاب وانحشار على طريق الفحيحيل السريع حيث تم توجيه فرقة بمركز ميناء عبدالله والفحيحيل إلى موقع الحادث .

ووفقاً لموقع "الراي" تم إخراج المصابة من المركبة وهي في حالة مستقرة، وتسليمها إلى الطوارئ الطبية.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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