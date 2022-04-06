الامارات | إنقاذ كويتية في حادث انقلاب سيارة في الكويت

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ كويتية في حادث انقلاب سيارة في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام في الكويت بوقوع حادث انقلاب وانحشار على طريق الفحيحيل السريع حيث تم توجيه فرقة بمركز ميناء عبدالله والفحيحيل إلى موقع الحادث .

ووفقاً لموقع "الراي" تم إخراج المصابة من المركبة وهي في حالة مستقرة، وتسليمها إلى الطوارئ الطبية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news